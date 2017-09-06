«Не виден масштаб бедствия»: в НСО появилось больше сотни новых банкротов

«Не виден масштаб бедствия»: в НСО появилось больше сотни новых банкротов

В Новосибирской области выросло число физических банкротств, теперь в регионе 1352 банкрота.


На конец августа в НСО оказалось на 138 банкротов больше, чем в конце июня, подсчитали в федеральной юридической компании «Стопдолг». Сейчас в области на 100 тысяч жителей приходится 49 банкротов.


«Сохраняется положительная динамика прироста реальных банкротов. Но темпы очень низкие, поэтому не виден основной масштаб бедствия. 


Люди продолжают подходить ответственно к выплате своих финансовых обязательств и, даже потеряв работу или источник дохода, начинают брать новые кредиты или даже микрозаймы для погашения старых долгов, тем самым многократно умножая свои долги», 


- прокомментировал руководитель «Стопдолга» Алексей Дёмин.


Несмотря на то, что число банкротов в регионе выросло, НСО спустилась на шестую строчку рейтинге среди регионов по количеству банкротсв. Когда «Стопдолг» составлял подобный рейтинг в июле, НСО была на пятой строчке.


Сейчас с первого по пятое место занимают Москва (3105), Московская область (2194), Санкт-Петербург (1688), республика Башкортостан (1587) и Свердловская область (1353).


Всего России больше 40 тысяч банкротств, а на 100 тысяч граждан приходится по 27 банкротов

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Елена Громкова 
Фото Татьяны Фатеевой

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