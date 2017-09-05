В России продали 27 штук Tesla

За семь месяцев 2017 года в России продано 39 новых электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это больше, чем в прошлом году, на 18 %.


«Рост продаж электрокаров в стране обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70 % от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27 реализованным электромобилям», — отметили в пресс-службе агентства. 


В процентном отношении Tesla демонстрирует скачок на 69 %. Что касается остальных 12 электрокаров, то это модели: Nissan Leaf — 8 штук, Renault Twizy — 3, Mitsubishi i-MiEV — 1.


В России продали 27 штук Tesla


НГС.АВТО
Фото tesla.com

Прочтений: 300
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (8)8
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено