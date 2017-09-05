В России продали 27 штук Tesla

За семь месяцев 2017 года в России продано 39 новых электромобилей, сообщает аналитическое агентство «Автостат». Это больше, чем в прошлом году, на 18 %.







«Рост продаж электрокаров в стране обеспечен за счет марки Tesla, на долю которой пришлось около 70 % от общего объема. В количественном выражении это соответствует 27 реализованным электромобилям», — отметили в пресс-службе агентства.





В процентном отношении Tesla демонстрирует скачок на 69 %. Что касается остальных 12 электрокаров, то это модели: Nissan Leaf — 8 штук, Renault Twizy — 3, Mitsubishi i-MiEV — 1.







