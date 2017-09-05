Эксперты CIT сообщили о гибели новосибирца в Сирии

Скриншот с фотографией новосибирца в группе Conflict Intelligence Team в Facebook

Эксперты из CIT сообщили о гибели новосибирца в Сирии — 26-летний мужчина стал жертвой обстрела.







Об инциденте сегодня, 5 сентября, сообщила в своём аккаунте в Facebook группа Conflict Intelligence Team (CIT).





Conflict Intelligence Team — группа российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооружённых конфликтов по открытым источникам. Проект Conflict Intelligence Team занимается, в частности, расследованием событий в Сирии.





По информации CIT, новосибирец Алексей Гора служил наёмником в частной военной компании Вагнера и погиб 1 сентября во время обстрела.







На странице Алексея в социальной сети «ВКонтакте» уже появились соболезнования его друзей и близких.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ связался с братом Алексея. Он рассказал, что семья новосибирца узнала о случившемся из СМИ, у близких погибшего пока нет официальных подтверждений его смерти. Последний раз Гора выходил на связь с близкими в середине августа.







«Мама не в себе, весь день плачет», — кратко написал брат погибшего сибиряка в переписке с корреспондентом НГС.НОВОСТИ в социальной сети «ВКонтакте».







В августе стало известно о гибели на востоке Украины уроженки Новосибирской области Анастасии Паутовой — бывшая продавщица из Краснозёрского уехала на Донбасс, оставив дома 2-летнюю дочь.