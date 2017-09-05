Новосибирцам показали картины с пугающим Буратино из instagram известного художника
Вечером 5 сентября в творческом пространстве «Арт Ель» открылась выставка новосибирского художника Константина Скотникова.
Автор выставки назвал её «Произнесённое и услышанное» или «Записки маньяка-оформителя». Картины выполнены в виде иллюстраций с подписями, напоминающими посты в Instagram. Почти все работы Константин Скотников и публиковал в своём аккаунте в этой социальной сети.
Скотников — известный новосибирский художник-график, работает в области актуального искусства, член Союза художников России с 1993 года.
«На выставке представлены не иллюстрации в прямом смысле, то есть не к какой-либо книге, а скорее к подсознанию автора, отчасти к осознанию им своего бытия, то есть иллюстрация в широком смысле», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Константин Скотников.
По словам художника, белое на черном символизирует свет авторского слова в окружающей тьме жизни, а текст имеет первостепенное значение в отличие от картинки.
«Каждый увидит мои работы по-своему, но я рассчитываю на заинтересованное отношение к ним узкого круга моих друзей — реальных и виртуальных. Кстати, изначально и тексты, и картинки писались и рисовались для моих виртуальных друзей, то есть для друзей в "Инстаграме". "Инстаграм" меня вдохновил, мотивировал и в некотором смысле реанимировал. Вдохновила именно интерактивность, то есть мгновенный отклик: я выкладываю — подписчики лайкают. Создается иллюзия общения художника со зрителем. Работы изначально делались для "Инстаграма". Меня не интересует ни производство как таковое, ни реализация. Меня интересует общение. Работы слишком хрупкие, и я не предполагаю транспортировать их физически, только в оцифрованном виде», — поясняет автор.
Не так давно новосибирская художница Марина Ягода порадовала горожан своей новой работой. Девушка нарисовала огромные граффити на стене у метро «Гагаринская».
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Алёна Золотухина
Фото предоставлено Константином Скотниковым (1), instagram.com/konstantin_skotnikov (2)