Художница из Казахстана нарисовала на ТЦ Академгородка граффити, которые светятся по ночам

Раскрашивать стену Эльвире помогали волонтёры
Раскрашивать стену Эльвире помогали волонтёры

В Академгородке появились граффити с хромосомами — художница из Казахстана нарисовала его за пять дней.


Рисунок появился в рамках фестиваля «Графит науки» на улице Ильича, 6 — на стенах складов торгового центра Академгородка. Его сделала художница из столицы Северо-Казахстанской области — Петропавловска Эльвира Бесембаева.  


«Это граффити о тайне, которую хранит в себе человек, про генетический код», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля «Графит науки» Янина Болдырева. 


На работу над рисунком ушло пять дней 
На работу над рисунком ушло пять дней 


Рисунок появился на стене торгового центра со стороны Цветного проезда
Рисунок появился на стене торгового центра со стороны Цветного проезда


По задумке Эльвиры, тёмный фон на рисунке — это тайны человеческого мозга и неизвестность перед будущим, которое ожидает человека. На чёрном фоне изображены молекулы ДНК, которые, по мнению автора рисунка, «сейчас подвергаются серьёзным генетическим изменениям». 


Ночью в нарисованных головах появляются светящиеся надписи — это основные важные термины, применяемые в современной генетике. 


Перед нанесением рисунка стену пришлось отштукатурить, на это понадобился не один мешок фасадной штукатурки. На сами граффити понадобилось около 20 литров краски. 


Всего в рамках фестиваля на стенах в Академгородке нарисуют около десятка рисунков на научную тематику. В конце недели на улице Терешковой, 19, например, уже можно будет увидеть граффити о палеогенетике. Из уже готовых работ — рисунок «Доместикация лис» на стене общежития НГУ на стене общежития НГУ на улице Пирогова, 8. Его создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова. 

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Ольга Власова
Фото vk.com/grafitnauki (1, 3), предоставлено Яниной Болдыревой (2)

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