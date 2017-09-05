Художница из Казахстана нарисовала на ТЦ Академгородка граффити, которые светятся по ночам
В Академгородке появились граффити с хромосомами — художница из Казахстана нарисовала его за пять дней.
Рисунок появился в рамках фестиваля «Графит науки» на улице Ильича, 6 — на стенах складов торгового центра Академгородка. Его сделала художница из столицы Северо-Казахстанской области — Петропавловска Эльвира Бесембаева.
«Это граффити о тайне, которую хранит в себе человек, про генетический код», — пояснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ организатор фестиваля «Графит науки» Янина Болдырева.
По задумке Эльвиры, тёмный фон на рисунке — это тайны человеческого мозга и неизвестность перед будущим, которое ожидает человека. На чёрном фоне изображены молекулы ДНК, которые, по мнению автора рисунка, «сейчас подвергаются серьёзным генетическим изменениям».
Ночью в нарисованных головах появляются светящиеся надписи — это основные важные термины, применяемые в современной генетике.
Перед нанесением рисунка стену пришлось отштукатурить, на это понадобился не один мешок фасадной штукатурки. На сами граффити понадобилось около 20 литров краски.
Всего в рамках фестиваля на стенах в Академгородке нарисуют около десятка рисунков на научную тематику. В конце недели на улице Терешковой, 19, например, уже можно будет увидеть граффити о палеогенетике. Из уже готовых работ — рисунок «Доместикация лис» на стене общежития НГУ на стене общежития НГУ на улице Пирогова, 8. Его создала художница из Екатеринбурга Наталья Пастухова.
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Ольга Власова
Фото vk.com/grafitnauki (1, 3), предоставлено Яниной Болдыревой (2)