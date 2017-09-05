Оползень на Троллейном жилмассиве: дорога к детскому саду ушла под землю

Тротуар возле детского сада № 480
Тротуар возле детского сада № 480

Возле детского сада № 480 в Новосибирске обвалился тротуар, который ведёт к одному из входов в здание.


«Под землёй проходит водоотведение от дома Пархоменко, 96 в центральный коллектор. И видимо, оттого что что-то там обрушилось, произошёл обвал грунта», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель заведующей детским садом № 480 Юлия Колесникова.


Проблема, по словам Колесниковой, началась в июне на территории детского сада, после этого приехали сотрудники «Горводоканала» и грунт засыпали. Но он продолжал проваливаться, около двух-трёх недель назад кусок земли буквально ушел вниз: трещина прошла по территории детского сада, вышла за нее и дошла до тротуара, от которого в итоге отвалился кусок асфальта.


Детский сад снова обратился к сотрудникам «Горводоканала». «Они хотели, видимо, сначала засыпать песком и щебнем, потому что привезли песок и щебень. Но вскрыли колодцы и увидели, что там находится вода, они откачивали воду, но на данный момент ничего больше не происходит», — рассказала сотрудница детского сада.


Сегодня аварийная служба снова приезжала на место, её специалисты натянули сетку, добавила Колесникова.


В пресс-службе «Горводоканала» пообещали прокомментировать ситуацию завтра.


В июле 2017 года НГС.НОВОСТИ рассказывали про обвал другого тротуара, когда в очередной раз начала расползаться трещина на Большевистской.

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Елена Громкова
Фото Александра Сильченко

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