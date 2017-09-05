Хижина дяди Коли: странник с Алтая поселился на пустыре около Горского жилмассива

Жители Горского жилмассива удивились странной хижине, которая появилась у съезда с Коммунального моста на улицу Горскую.





Хижина стоит прямо у съезда с Коммунального моста





Жилище соорудил неизвестный мужчина — огородил его камнями и поселился там. «Может, у него что-то случилось или ещё что», — сообщили обеспокоенные новосибирцы в редакцию НГС.НОВОСТИ.





Корреспонденты НГС.НОВОСТИ приехали к хижине — рядом с ней сидел мужчина, представившийся Николаем. Он неохотно рассказал о своей жизни, но пояснил, что скитается по сибирским городам, а сам приехал из Горно-Алтайска, где какое-то время работал водителем автобуса.





Николай опрятно одет и спокойно разговаривает с корреспондентами, но рассказывать о своих проблемах не хочет





«Приходили местные, выгоняли меня. Вот, огородился от них, чтобы не заходили. Всякое было. Года два так живу. Тут у меня опасно иногда. Вот, вокруг палатки тоже камни расставил — тут змея выползает. Сначала убить её хотел, а потом камни поставил. <...> Пять городов прошёл: Барнаул, Горно-Алтайск, Бийск… Теперь Новосибирск. Я был шофёром, потом там маленько с властью поругался и меня выгнали. Не хочу я вспоминать это. Сибирский изгой я. <...> Жена, дети? Один я. Документов у меня нет», — объяснил Николай и добавил, что пока ему помощь не нужна.





Внутри палатки — вещи, которые Николай нашёл во время скитаний





В пресс-службе областного управления МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ пояснили, что участковому уже сообщили о палатке и он проводит проверку. «Будем работать, будем помогать, где-то же у него должно быть место жительства или родственники, если пойдёт к нам навстречу. Всё будет проверено на наличие каких-то возможных преступлений», — сообщили в ведомстве.





Несколько лет назад новосибирец тоже построил себе необычное жилище на левом берегу — правда, не хижину, а настоящий дом в виде шара.