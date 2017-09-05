Молодую маму из Новосибирска назвали самой стильной во вселенной

Ольга Быкова приняла участие в конкурсе «Миссис Вселенная», уже имея титулы миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и вице-миссис «Россия-Вселенная»
Ольга Быкова приняла участие в конкурсе «Миссис Вселенная», уже имея титулы миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и вице-миссис «Россия-Вселенная»

Сибирячка Ольга Быкова получила титул «Лучший стиль Вселенной» на мировом конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который прошёл 4 сентября в южноафриканском городе Дурбан. 


«Это сложное физически и морально испытание. Мы мало спали: в шесть утра вставали, в двенадцать ночи приезжали в отель. Потому что мы ездили с благотворительными и социальными миссиями в школы-интернаты, детские дома, больницы, деревни, которые находятся далеко от города. Ездили мы на автобусах, и, естественно, дорога туда и обратно занимала много времени», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Быкова.


Ранее в этом году она стала миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и первой вице-миссис «Россия-Вселенная». Ольге Быковой 30 лет, она работает стилистом, занимается производством собственной линии одежды и воспитывает двоих детей. 


Главная корона досталась участнице из Вьетнама (в центре), первое и второе место — Габону и Пакистану 
Главная корона досталась участнице из Вьетнама (в центре), первое и второе место — Габону и Пакистану 


В конкурсе участвовали 83 молодые мамы. Из России приехали восемь претенденток на корону миссис Вселенной. 


Сибирячка Ольга Быкова получила ленту в номинации «Лучший стиль Вселенной»
Сибирячка Ольга Быкова получила ленту в номинации «Лучший стиль Вселенной»


Конкурсантки провели в ЮАР 12 дней — они ездили по стране с благотворительными миссиями, снимались в фотосессиях и участвовали в марше «Один голос», посвящённом проблемам домашнего насилия.


Победительницей конкурса «Миссис Вселенная» стала участница из Вьетнама, следующие два места получили представительницы Габона и Пакистана. 


Ольга Быкова добавила, что на поездку она потратила 45 тысяч рублей на билеты в оба конца, дополнительно она сделала взнос за участие — 1000 евро. В эти деньги было включено проживание, питание и подарки для детей.

Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 140 символах.

Илья Калинин
Фото предоставлены Натальей Карелиной

Прочтений: 5886
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (30)30
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено