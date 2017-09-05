Молодую маму из Новосибирска назвали самой стильной во вселенной

Ольга Быкова приняла участие в конкурсе «Миссис Вселенная», уже имея титулы миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и вице-миссис «Россия-Вселенная»

Сибирячка Ольга Быкова получила титул «Лучший стиль Вселенной» на мировом конкурсе красоты «Миссис Вселенная», который прошёл 4 сентября в южноафриканском городе Дурбан.





«Это сложное физически и морально испытание. Мы мало спали: в шесть утра вставали, в двенадцать ночи приезжали в отель. Потому что мы ездили с благотворительными и социальными миссиями в школы-интернаты, детские дома, больницы, деревни, которые находятся далеко от города. Ездили мы на автобусах, и, естественно, дорога туда и обратно занимала много времени», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга Быкова.





Ранее в этом году она стала миссис «Хрустальная корона Новосибирска» и первой вице-миссис «Россия-Вселенная». Ольге Быковой 30 лет, она работает стилистом, занимается производством собственной линии одежды и воспитывает двоих детей.





Главная корона досталась участнице из Вьетнама (в центре), первое и второе место — Габону и Пакистану





В конкурсе участвовали 83 молодые мамы. Из России приехали восемь претенденток на корону миссис Вселенной.







Сибирячка Ольга Быкова получила ленту в номинации «Лучший стиль Вселенной»





Конкурсантки провели в ЮАР 12 дней — они ездили по стране с благотворительными миссиями, снимались в фотосессиях и участвовали в марше «Один голос», посвящённом проблемам домашнего насилия.





Победительницей конкурса «Миссис Вселенная» стала участница из Вьетнама, следующие два места получили представительницы Габона и Пакистана.





Ольга Быкова добавила, что на поездку она потратила 45 тысяч рублей на билеты в оба конца, дополнительно она сделала взнос за участие — 1000 евро. В эти деньги было включено проживание, питание и подарки для детей.