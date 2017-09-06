Жёлтая карточка за мат: депутату предложили извиниться за скандал на штрафстоянке

Сергей Титков нецензурно отчитал работников штрафстоянки в середине августа

Комиссия по этике вынесла вопрос о поведении депутата Сергея Титкова на сессию областного Заксобрания — он может получить предупреждение за скандал из-за эвакуации его автомобиля и нецензурную ругань на работников штрафстоянки.





Сегодня, 6 сентября, в Законодательном собрании Новосибирской области собралась комиссия по вопросам статуса депутата и депутатской этике. Напомним, в конце августа в Сети появилось видео, на котором депутат ругался на рабочих, эвакуировавших его Toyota Land Cruiser на штрафстоянку на улице Ипподромской — депутату не понравилось, что на двери машины наклеили пломбы. Позже депутат объяснял, что чуть не стал жертвой мошенников — перед эвакуацией его внедорожника к нему якобы подходил мужчина, который предложил решить проблему за дополнительную плату.





Члены комиссии перед сегодняшним заседанием посмотрели ролик с депутатом.





На комиссии Титков объявил, что не собирается оправдываться, и подчеркнул, что более 10 лет является депутатом и никогда не использовал свой статус для личных целей. «Я не оправдываюсь и сожалею об этом. Это получило громкую огласку. По форме, безусловно, я не прав. Но я никогда не подчеркивал, что я депутат и на месте на штрафстоянке никто не может сказать, что выступал как депутат», — заявил Сергей Титков.





Члены комиссии по этике согласились, что Титков действительно не прикрывался мандатом депутата во время скандала. По мнению председателя комиссии Валерия Ильенко, скандальный ролик был опубликован умышленно. Тем не менее сессия может вынести депутату предупреждение — этот вопрос включат в повестку общего собрания. «Плюс ко всему, я считаю, что Сергею Николаевичу необходимо публично извиниться на сессии», — добавил Ильенко.







