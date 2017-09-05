Четвёрка байкеров из Новосибирска отправилась в тур по 19 странам, чтобы снять фильм

Из Новосибирска стартовал мотопробег — четверо участников отправились в большое путешествие по Европе. На двух мотоциклах они преодолеют почти 20 тысяч км. Проект «Погнали! Мир ждёт!» приурочили к 80-летию Новосибирской области.

 

Байкеры посвятили пробег юбилею Новосибирской области
Байкеры посвятили пробег юбилею Новосибирской области


«Из России едем двумя мотоциклами, потом присоединятся ещё люди из Беларуси. Первые сутки едем ночь-день — до Екатеринбурга или Перми. Далее ночь спим, день едем. Будет остановка на сутки в Москве на техническое обслуживание мотоциклов», — рассказал НГС.НОВОСТИ идеолог проекта, президент мотоклуба 99 percent МС и член Русского географического общества Константин Нельзин.


Примерный маршрут путешествия — байкеры планируют посетить около двадцати стран
Примерный маршрут путешествия — байкеры планируют посетить около двадцати стран


В Европе скорость движения мотопробега будет чуть ниже: путешественники собираются совершать броски по 300–400 км, а затем по 1–3 дня осматривать достопримечательности. Из крупных городов дольше всего байкеры задержатся в Праге, Штутгарте и Женеве, сообщил руководитель мотоклуба. 


В целом маршрут такой: Новосибирск – Белоруссия – Польша – Чехия – Австрия – Германия – Франция – Швейцария – Италия – Словения – Хорватия – Босния и Герцеговина – Албания – Греция – Македония – Сербия – Румыния – Болгария – Турция – Грузия – Сочи. Оттуда до Новосибирска будут добираться уже самолётом. Продлится путешествие от 30 до 45 дней в зависимости от погоды и обстоятельств гонки, пояснил Нельзин. 


Байкеры выехали в Европу сегодня вечером из центра Новосибирска
Байкеры выехали в Европу сегодня вечером из центра Новосибирска


По словам организатора, главная цель путешествия — снять документальный фильм о жизненных ценностях простых людей из разных стран. «Нас уже пригласили с этим фильмом на питерский фестиваль документального кино “Сел и поехал”», — сообщил Нельзин. Он добавил, что путешественники также планируют рассказывать иностранцам о жизни в Новосибирской области и России в целом.


Елена Кравцевич выиграла конкурс мотоклуба и едет пассажиркой в Европу бесплатно
Елена Кравцевич выиграла конкурс мотоклуба и едет пассажиркой в Европу бесплатно


Байкеры бесплатно взяли в поездку пассажирку — девушку, которая ещё в начале лета выиграла конкурс в соцсетях. Елена Кравцевич лучше других претендентов выполнила задания: написала эссе на тему «Почему я?» и подготовила видеоинтервью. Кроме этого, чтобы проверить свои силы, Елена вместе с организаторами ездила в тестовое путешествие до Екатеринбурга. В Европе ей оплатят проживание, а о питании придётся позаботиться самой.


Бюджет масштабного осеннего пробега Константин Нельзин оценивает примерно в 1,5 млн рублей на два мотоцикла. За передвижением новосибирских байкеров можно будет следить в соцсетях: в группе «ВКонтакте», Instagram-аккаунте и на YouTube (канал «Погнали! Мир ждет!»). Также информационную поддержку проекту обещает оказывать правительство Новосибирской области. В интернете байкеры будут делиться не только красивыми фотографиями и видеороликами, но и полезной для путешественников информацией. 


Это не единственный проект местных мотоциклистов во главе с Константином Нельзиным. Так, байкеры ежегодно проводят масштабный летний фестиваль «Обская волна» с выступлением рок-групп и конкурсами. 

Александра Зенкова
Фото Густаво Зырянова (1, 3), Константина Нельзина (2), Елены Кравцевич (4)

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