Хитрый новосибирец выманил у доверчивых продавцов Apple Watch и игровую приставку

Мошенник отделался условным сроком

В Новосибирске вступил в силу приговор молодому жителю Железнодорожного района, который обманул на крупную сумму двух продавцов модных гаджетов.







21-летний новосибирец оказался на скамье подсудимых за преступления, которые произошли в конце июня и начале июля 2017 года у него в квартире на улице Железнодорожной, рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Анастасия Пронина.







«Он завладел чужим имуществом обманным путём: сказал, что перечислит за него денежные средства, но сам фактически знал, что этого делать не будет», — сообщила Пронина.





Как следует из приговора Железнодорожного районного суда, ранее судимый мужчина увидел в интернете объявление о продаже игровой приставки за 16 500 рублей. Он созвонился с продавцом, сказал, что хочет купить приставку, и пригласил его к себе. Автор объявления приехал к мошеннику вместе с гаджетом. Собеседники договорились о безналичном расчёте: покупатель должен был с помощью мобильного приложения перечислить деньги на карту Сбербанка.







На самом деле денег на карточке мошенника не было. Но он притворился, что собирается расплатиться: ввёл в приложении нужную сумму и показал продавцу сообщение о том, что денежный перевод принят в обработку. После этого мошенник заверил продавца, что деньги придут на его карту в течение часа или позже. Поверив этим обещаниям, продавец отдал мошеннику игровую приставку и спокойно ушёл.







По этой же схеме мошенник обманул автора ещё одного объявления — на этот раз подсудимому удалось выманить у продавца электронные часы Apple за 18 500 рублей.







В приговоре указано, что мужчина свою вину признал и ущерб возместил — поэтому Железнодорожный районный суд Новосибирска рассмотрел его дело в особом порядке. 18 августа судья признала новосибирца виновным по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба) и приговорила его к полутора годам лишения свободы условно.







Как сообщается на сайте суда, на прошлой неделе приговор вступил в законную силу.



В Новосибирске постоянно появляются новые виды мошенничества. Недавно стало известно ещё об одном: мошенники начали представляться сотрудниками благотворительной организации «Русфонд» и собирать с прохожих деньги на улицах. Чаще всего при этом они рассказывают жалостливую историю про больного ребёнка, которому очень нужна финансовая помощь.