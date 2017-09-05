Новосибирцев позвали смотреть кино в компании дюжины котов
Котокафе Murchim на улице Коммунистической 8 сентября зовёт новосибирцев на первый в этом сезоне кинопоказ.
«Мы будем смотреть фильм Питера Уэрнера "Перед классом" — он про то, что нужно верить в свою мечту», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор котокафе Анна Стародуб. Компанию гостям кафе составят 12 котов и кошек.
По словам Стародуб, показы будут проходить по пятницам всю осень и зиму. Для просмотра будут выбирать фильмы о добре.
Традиция смотреть кино в котокафе появилась практически сразу же после открытия заведения.
«Нашим гостям понравились просмотры. Люди сами предлагали фильмы, которые не смотрели и которые, по их мнению, подходят по тематике. Мы смотрели "Гарри Поттера", "Властелина колец"», — отметила Анна Стародуб.
В котокафе предупредили, что на просмотр кино надо записываться заранее — в зале всего 20 мест.
Этим летом новосибирцы смогли посмотреть двухминутный ролик, в котором собрано 9 часов жизни котов в котокафе Murchim. Видео на YouTube опубликовала компания ТТК, которая ведет онлайн-трансляцию из котокафе Murchim на улице Коммунистической.
Директор котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, что за это лето 15 обитателей котокафе обрели свой дом. А за первые дни сентября хозяева нашлись ещё для шести животных. Сейчас в Murchim на Коммунистической и в новом кафе в Академгородке живёт по 12 и 10 котов соответственно.
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Ольга Власова
Фото предоставлены Анной Стародуб