Новосибирцев позвали смотреть кино в компании дюжины котов

Новосибирцы смогут смотреть кино в компании с котами всю осень и зиму

Котокафе Murchim на улице Коммунистической 8 сентября зовёт новосибирцев на первый в этом сезоне кинопоказ.







«Мы будем смотреть фильм Питера Уэрнера "Перед классом" — он про то, что нужно верить в свою мечту», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор котокафе Анна Стародуб. Компанию гостям кафе составят 12 котов и кошек.





По словам Стародуб, показы будут проходить по пятницам всю осень и зиму. Для просмотра будут выбирать фильмы о добре.





Традиция смотреть кино в котокафе появилась практически сразу же после открытия заведения.





Сейчас в котокафе на Коммунистической живёт 12 котов





«Нашим гостям понравились просмотры. Люди сами предлагали фильмы, которые не смотрели и которые, по их мнению, подходят по тематике. Мы смотрели "Гарри Поттера", "Властелина колец"», — отметила Анна Стародуб.







В котокафе предупредили, что на просмотр кино надо записываться заранее — в зале всего 20 мест.





Этим летом новосибирцы смогли посмотреть двухминутный ролик, в котором собрано 9 часов жизни котов в котокафе Murchim. Видео на YouTube опубликовала компания ТТК, которая ведет онлайн-трансляцию из котокафе Murchim на улице Коммунистической.





Директор котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, что за это лето 15 обитателей котокафе обрели свой дом. А за первые дни сентября хозяева нашлись ещё для шести животных. Сейчас в Murchim на Коммунистической и в новом кафе в Академгородке живёт по 12 и 10 котов соответственно.