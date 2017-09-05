Новосибирцев позвали смотреть кино в компании дюжины котов

Новосибирцы смогут смотреть кино в компании с котами всю осень и зиму
Новосибирцы смогут смотреть кино в компании с котами всю осень и зиму

Котокафе Murchim на улице Коммунистической 8 сентября зовёт новосибирцев на первый в этом сезоне кинопоказ.


«Мы будем смотреть фильм Питера Уэрнера "Перед классом" — он про то, что нужно верить в свою мечту», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор котокафе Анна Стародуб. Компанию гостям кафе составят 12 котов и кошек. 


По словам Стародуб, показы будут проходить по пятницам всю осень и зиму. Для просмотра будут выбирать фильмы о добре. 


Традиция смотреть кино в котокафе появилась практически сразу же после открытия заведения. 


Сейчас в котокафе на Коммунистической живёт 12 котов
Сейчас в котокафе на Коммунистической живёт 12 котов


«Нашим гостям понравились просмотры. Люди сами предлагали фильмы, которые не смотрели и которые, по их мнению, подходят по тематике. Мы смотрели "Гарри Поттера", "Властелина колец"», — отметила Анна Стародуб. 


В котокафе предупредили, что на просмотр кино надо записываться заранее — в зале всего 20 мест.  


Этим летом новосибирцы смогли посмотреть двухминутный ролик, в котором собрано 9 часов жизни котов в котокафе Murchim. Видео на YouTube опубликовала компания ТТК, которая ведет онлайн-трансляцию из котокафе Murchim на улице Коммунистической.


Директор котокафе Murchim Анна Стародуб рассказала, что за это лето 15 обитателей котокафе обрели свой дом. А за первые дни сентября хозяева нашлись ещё для шести животных. Сейчас в Murchim на Коммунистической и в новом кафе в Академгородке живёт по 12 и 10 котов соответственно. 

В нашем Instagram уже около 20 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов.

Ольга Власова
Фото предоставлены Анной Стародуб 

Прочтений: 594
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено