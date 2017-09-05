Очень Красный проспект: по главной улице Новосибирска растянулась огромная пробка

Пробки на Красном проспекте начались ещё до вечернего часа пик
Пробки на Красном проспекте начались ещё до вечернего часа пик

Днём 5 сентября в Новосибирске на Красном проспекте собралась пробка длиной 4 километра, при этом общий уровень пробок в городе в это время оценивается всего в 4 балла.


Около 16:30 затор начинался в районе станции метро «Красный проспект» и продолжался до начала Мочищенского шоссе. В противоположную сторону Красного проспекта тоже были пробки, но здесь загруженные участки чередовались со свободными.


Самым медленным было движение на подъезде к площади Калинина по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Богдана Хмельницкого — здесь скорость потока упала до 3 км/ч. Кроме того, пользователи сервиса Яндекс.Пробки отметили, что на кольце площади Калинина случилось ДТП.


Ещё одна авария на Красном проспекте произошла на пересечении с улицей Кропоткина — здесь со стороны улицы Ипподромской скорость упала до 2 км/ч.


Обстановка на дорогах Новосибирска около 16:30
Обстановка на дорогах Новосибирска около 16:30


Вчера вечером НГС.НОВОСТИ рассказывали о большой пробке возле аэропорта Толмачёво — перед этим там случилось ДТП.

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Елена Громкова
Фото Анны Золотовой
Фрагмент справочника 2ГИС

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