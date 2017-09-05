Мошенники разослали сообщения в VIber от имени Сбербанка

Новосибирец получил рассылку от мошенников в мессенджере VIber

Новосибирец получил в VIber подозрительное сообщение от имени Сбербанка — оказалось, логотипом банка воспользовались мошенники.







В редакцию НГС.НОВОСТИ обратился новосибирец Андрей Пивнев. Он рассказал, что 2 сентября получил сообщения от пользователя Viber под именем «9ОО» и аватаром в виде логотипа Сбербанка РФ. «По Вашей карты VISA зарезервирован перевод на сумму 7560 рублей с комиссией 75.60 рубля. Данный перевод успешно подтверждён», — говорилось в сообщении. Дальше следовал совет обратиться в службу финансовой безопасности банка.





«Я позвонил по номеру, с которого пришло сообщение, но он был отключен. А при звонке на номер, указанный в сообщении, никто ответил», — поделился Андрей.





В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что это мошенническая рассылка.





«Представители банка никогда не запрашивают у клиентов секретные данные, к которым относится срок действия карты и CVV2-код. Кроме того, не стоит перезванивать по номеру, указанному в SMS-сообщении. Ни при каких обстоятельствах не сообщайте свои пароли и другие реквизиты никому, включая работников банка. Имейте в виду: Сбербанк не использует Viber для рассылки персональных сообщений. Информация о зачислении или списании денежных средств отправляется только через SMS», — подчеркнули в Сбербанке.





Рассылка сделала с номера 9ОО, похожего на короткий номер Сбербанка 900





Телефонные мошенники нередко пытаются обвести вокруг пальца новосибирцев и присылают им сообщения об операциях, которые якобы проводятся по их банковских картам. Сообщения нередко приходят с номера, очень похожего на официальный номер банка, который используется для рассылки. Нередко мошенники выступают от имени крупных банков, например Сбербанка, подтвердили в МВД. Так произошло и в случае с Андреем Пивневым.

