Пропасть под окнами: рядом с жилым домом появилась пятиметровая яма

Яма у дома на Софийской, 9 вырыта вчера вечером. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)
Яма у дома на Софийской, 9 вырыта вчера вечером. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)

У дома на улице Софийской, 9 в Советском районе Новосибирска начался ремонт труб — жители микрорайона ОбьГЭС опасаются, что огромная яма у стены может навредить фундаменту здания


Ремонт начался утром 4 сентября, работы идут и сейчас, причём рабочие шумели и ночью, мешая спать и соседним домам, рассказал НГС.НОВОСТИ житель улицы Софийской.


«Они (рабочие. — М.М.) объясняют, что там стоит вода, и канализация была забита. Не могут трубу откопать, потому что она где-то там спрятана в этом иле. 


Ремонтники сказали: "Мы бы это сделали уже давным-давно, но там стоит воды очень много". И они не могут ничего сделать — экскаватор не достаёт, не справляется», — описал собеседник. 


Рабочие шумели до двух часов ночи, утверждает житель улицы. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)
Рабочие шумели до двух часов ночи, утверждает житель улицы. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)


Очевидец утверждает, что столь масштабные ремонтные работы он видит впервые — яма настолько большая, что в неё уже начали проваливаться молодые деревья. Глубина ямы, по оценке местного жителя, достигает 4–5 метров.


Житель ОбьГЭС добавил, что раньше жильцы дома № 9 обращались в управляющую компанию «Октябрьская» по поводу запаха в подъезде.



В УК «Октябрьская» пояснили, что работы ведёт МУП «Горводоканал». В предприятии корреспонденту НГС.НОВОСТИ предложили написать официальный запрос — редакция надеется получить ответ на него в ближайшие дни. 


По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», в доме отключена холодная вода «в связи с устранением повреждения на водоводе» — её дадут к концу дня. 


Нередко ремонтные работы мешают не только жителям окрестных домов, но и автомобилистам — ранее пришлось разрыть и серьёзно сузить улицу Народную из-за ремонта водопровода.  

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Мария Морсина
Фото и видео читателя НГС (instagram.com/act54/)

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