Пропасть под окнами: рядом с жилым домом появилась пятиметровая яма

Яма у дома на Софийской, 9 вырыта вчера вечером. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)

У дома на улице Софийской, 9 в Советском районе Новосибирска начался ремонт труб — жители микрорайона ОбьГЭС опасаются, что огромная яма у стены может навредить фундаменту здания







Ремонт начался утром 4 сентября, работы идут и сейчас, причём рабочие шумели и ночью, мешая спать и соседним домам, рассказал НГС.НОВОСТИ житель улицы Софийской.







«Они (рабочие. — М.М.) объясняют, что там стоит вода, и канализация была забита. Не могут трубу откопать, потому что она где-то там спрятана в этом иле.





Ремонтники сказали: "Мы бы это сделали уже давным-давно, но там стоит воды очень много". И они не могут ничего сделать — экскаватор не достаёт, не справляется», — описал собеседник.





Рабочие шумели до двух часов ночи, утверждает житель улицы. Фото читателя НГС (instagram.com/act54/)





Очевидец утверждает, что столь масштабные ремонтные работы он видит впервые — яма настолько большая, что в неё уже начали проваливаться молодые деревья. Глубина ямы, по оценке местного жителя, достигает 4–5 метров.





Житель ОбьГЭС добавил, что раньше жильцы дома № 9 обращались в управляющую компанию «Октябрьская» по поводу запаха в подъезде.











В УК «Октябрьская» пояснили, что работы ведёт МУП «Горводоканал». В предприятии корреспонденту НГС.НОВОСТИ предложили написать официальный запрос — редакция надеется получить ответ на него в ближайшие дни.







По информации муниципального портала «Мой Новосибирск», в доме отключена холодная вода «в связи с устранением повреждения на водоводе» — её дадут к концу дня.





Нередко ремонтные работы мешают не только жителям окрестных домов, но и автомобилистам — ранее пришлось разрыть и серьёзно сузить улицу Народную из-за ремонта водопровода.