Лесная братва: губернатор Городецкий создает ещё одно министерство





Вместо трёх департаментов в правительстве области появится министерство природных ресурсов и экологии

Губернатор Владимир Городецкий предложил создать в областном правительстве новое министерство.





Департамент лесного хозяйства предлагают переименовать в министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области. К нему же присоединят департамент по охране животного мира и департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды.





Соответствующий проект постановления губернатора появился сегодня, 5 сентября, на сайте «Электронная демократия Новосибирской области». Оставить своё мнение по поводу этого предложения могут все зарегистрированные пользователи на портале до 11 сентября.





В пресс-службе правительства НСО корреспонденту НГС.НОВОСТИ не смогли пояснить, все ли сотрудники департаментов перейдут в министерство. «Мы сможем дать комментарий только после того, как проект будет подписан», — подчеркнул начальник пресс-службы облправительства Роман Кулаковский.





В проекте уточняется, что реорганизацию в правительстве проводят для оптимизации и для «проведения эффективной политики» в сфере животного мира и природных ресурсов.





Во главе областного департамента лесного хозяйства, напомним, стоял Вячеслав Дубовицкий. Чиновник в июле подал в отставку после скандала с арендой тогучинского леса. Сейчас обязанности начальника исполняет замглавы департамента Евгений Рыжков.





Грядущее объединение департаментов, курирующих животный мир и природные ресурсы, — это уже вторая реорганизация в правительстве за последние полгода. В начале июля стало известно о слиянии двух областных министерства — труда и социального развития.