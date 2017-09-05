В магазине «МЕТРО Кэш энд Керри» нашли труп младенца

31-летняя мать найденного младенца госпитализирована в больницу

5 сентября в магазине «МЕТРО Кэш энд Керри» нашли тело новорождённого ребёнка.





Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного управления СК, личность матери младенца уже установлена — ею оказалась 31-летняя работница магазина. Родила женщина сегодня. «Причины и обстоятельства, при которых произошли роды, живой, неживой он родился — мы устанавливаем», — пояснили в ведомстве.





В Следственном комитете добавили, что женщина была доставлена в больницу. Труп младенца обнаружили работники магазина, они же вызвали полицию.





Подробности происшествия следователи не раскрывают в интересах роженицы. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что женщина выкинула ребёнка в мусорный контейнер, а сам инцидент произошёл в магазине в районе разъезда Иня.





В начале лета новосибирцы бурно обсуждали другую страшную находку — во дворе многоэтажного дома на Сибиряков-Гвардейцев прохожие нашли на мусорке странного 15-сантиметрового уродца. В Следственном комитете считают, что в банке был человеческий эмбрион.