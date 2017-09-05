В новосибирское общежитие подбросили банку с надписью «Вирус Эбола»

Надписи на баночках были сделаны от руки
Надписи на баночках были сделаны от руки

Вечером 4 сентября вахтёр общежития в Калининском районе Новосибирска обнаружила в подъезде банки с провокационными надписями и вызвала спасателей.


В 20:07 в муниципальную аварийно-спасательную службу поступило сообщение о том, что в общежитии на улице Народной найдены три подозрительных баночки в надписями «Вакцина», «Антидот» и «Вирус Эбола». Банки были наполнены неизвестными жидкостями.


«Их нашла вахтёрша где-то на подоконнике, принесла их к себе в каморку, закрыла и позвонила, наверное, на 051 (к нам от них пришла информация), возможно, ещё по каким-то экстренным телефонам», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.


По его словам, приехавшие спасатели осмотрели находку, прошли по зданию, чтобы проверить, нет ли в нём ещё подозрительных ёмкостей. Кроме того, они замерили концентрацию газов в воздухе. Все параметры оказались в норме.


«Параллельно информация была передана в Роспотребнадзор. Специалисты приехали, забрали баночки. <…> Там, скорее всего, вода, я так думаю. Но это можно только предположить. Основной результат, конечно, будет известен только после проведённой экспертизы», — пояснил Дмитрий Фокин.


Новосибирским спасателям нередко приходится сталкиваться с опасными веществами. Например, в прошлом месяце они собирали ртуть, разлитую в песочнице рядом с домом на улице Ленина.

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Ольга Хмелевская
Фото vk.com/mass54

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