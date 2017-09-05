Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Регион полностью готов к началу отопительного сезона
Регион полностью готов к началу отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске и области может начаться в течение двух недель. 


«Я думаю, до числа 18-го дадим [тепло]. Не позднее 20-го точно. Всё абсолютно готово по запасам угля, топлива. Работы ещё ведутся перспективные, но они не повлияют на сроки начала отопительного сезона. Почти закончены работы по ремонту теплотрасс, уже практически завершены», — сообщил сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.


Как пояснил Городецкий, отопительный сезон в Новосибирске начнётся примерно в то же время, что и в прошлые годы — когда среднесуточная температура станет ниже 8 градусов тепла. В районах области сроки отопительного сезона установят местные администрации.


В прошлом году отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября, а закончился 10 мая.

Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.

Кирилл Шматков
Фото Юлии Шипициной

Прочтений: 10914
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (74)74
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено