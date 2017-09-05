Названа дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Регион полностью готов к началу отопительного сезона

Отопительный сезон в Новосибирске и области может начаться в течение двух недель.





«Я думаю, до числа 18-го дадим [тепло]. Не позднее 20-го точно. Всё абсолютно готово по запасам угля, топлива. Работы ещё ведутся перспективные, но они не повлияют на сроки начала отопительного сезона. Почти закончены работы по ремонту теплотрасс, уже практически завершены», — сообщил сегодня губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.





Как пояснил Городецкий, отопительный сезон в Новосибирске начнётся примерно в то же время, что и в прошлые годы — когда среднесуточная температура станет ниже 8 градусов тепла. В районах области сроки отопительного сезона установят местные администрации.





В прошлом году отопительный сезон в Новосибирске начался 21 сентября, а закончился 10 мая.