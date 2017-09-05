У «Старого дома» появился главный режиссёр

Андрей Прикотенко

Новым главным режиссёром Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» стал 46-летний Андрей Прикотенко.





К работе Прикотенко приступит с 15 сентября. «Сейчас он в Москве на постановке в театре сатиры, — пояснили в пресс-службе театра. — К началу сезона приезжает и начинает уже работать, как и положено. А сезон мы открываем 15 сентября».





Прошлый сезон театр проработал без главного режиссёра. До этого на этой должности с 2014 года работала Галина Пьянова. Руководство «Старого дома» надеется, что приход Прикотенко изменит работу театра. «Андрей Михайлович умеет вдохновить наших артистов на яркий игровой актёрский театр, на неожиданный взгляд и литературный материал. Я уверена, что вместе с ним театр "Старый дом" сможет продолжить удивлять зрителей», — считает директор театра Антонида Гореявчева.





Андрей Прикотенко окончил Российский государственный институт сценических искусств, работал в театрах Москвы, Риги, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Орла. C 2007 по 2009 годы являлся художественным руководителем Рижского русского театра им. М.Чехова. Свой дипломный спектакль «Саня, Санька, Александр…» (1998 год) Прикотенко выпустил именно на сцене «Старого дома».





Одной из последних постановок Прикотенко в Новосибирске стал «Вишнёвый сад» — герои пьесы носили экстравагантные костюмы, а на сцене нашлось место мужским поцелуям.