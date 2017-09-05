Пропали на два месяца: сбежавшие сёстры-подростки сами вернулись в детдом

17-летняя Виктория Б. 
17-летняя Виктория Б. 

Сегодня, 5 сентября, в детский дом вернулись 17-летняя Виктория Б. и её родная сестра 16-летняя Маргарита, сбежавшие в начале июля из лагеря.


«Утром, в 10 часов, они пришли», — сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Афанасьева, заместитель директора центра «Тёплый дом», где воспитываются девочки. 


Афанасьева добавила, что девочки не признаются, где провели два месяца, прошедшие с момента их пропажи. «Адреса не говорят, где были. Спрашиваю — вы себя в розыске увидели, поэтому вернулись? Говорят, что нет, не видели», — говорит замдиректора детдома. В «Тёплом доме» добавили, что с девочками проведут разъяснительную беседу, после чего ими займётся психолог. 


Напомним, воспитанницы детского дома сбежали из лагеря «Созвездие Юниор» почти два месяца назад. 5 июля пропала Виктория, через два дня исчезла Маргарита. 


В «Тёплом доме» ранее сообщили НГС.НОВОСТИ, что девочки сбегают не в первый раз. В детский дом сёстры попали в 2015 году, когда их родителей лишили родительских прав. 


16-летняя Маргарита Б. 
16-летняя Маргарита Б. 


В Новосибирске продолжают искать 14-летнюю Анастасию Золотухину, которая пропала после дня рождения своего парня. При этом девочка периодически общается с родителями через соцсети. 

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Алёна Истомина
Фото предоставлены волонтёрами отряда «ДоброСпас-Новосибирск»

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