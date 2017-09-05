Три автобуса с пассажирами попали в аварию в Калининском районе

Три автобуса столкнулись на улице Объединения

Утром в Новосибирске три автобуса, которые везли пассажиров по маршрутам № 97 и 13, попали в ДТП.







Две аварии подряд случилось на одном месте на улице Объединения рядом с остановкой «Дунаевского» — столкнулись три автобуса, седан Toyota Carina, микроавтобус Mazda и автомобиль Nissan Cefiro.





«В 9:25 столкнулись автобус № 97, микроавтобус, Carina и Nissan. Автобус двигался по Объединения, микроавтобус выезжал со стройплощадки неподалеку от остановки. В итоге водитель микроавтобуса не пропускает автобус, они сталкиваются. От удара микроавтобус отлетает между припаркованными "Тойотой" и "Ниссаном"», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Через несколько минут в аварию попали еще два автобуса — № 97 и 13. «Один автобус объезжал первое ДТП по "встречке", а другой решил обогнать и его. В итоге автобусы притерлись», — рассказали аваркомы, добавив, что у водителей разные версии, кто из них поехал первым.







Пассажиры в аварии не пострадали.





Микроавтобус Mazda и автомобиль Nissan Cefiro





Автобус № 13





Последствия ДТП





В аварию попали сразу два автобуса № 97





В середине августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП с общественным транспортом, тогда на кольце площади Калинина перевернулась маршрутка № 19.