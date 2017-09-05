Три автобуса с пассажирами попали в аварию в Калининском районе
Утром в Новосибирске три автобуса, которые везли пассажиров по маршрутам № 97 и 13, попали в ДТП.
Две аварии подряд случилось на одном месте на улице Объединения рядом с остановкой «Дунаевского» — столкнулись три автобуса, седан Toyota Carina, микроавтобус Mazda и автомобиль Nissan Cefiro.
«В 9:25 столкнулись автобус № 97, микроавтобус, Carina и Nissan. Автобус двигался по Объединения, микроавтобус выезжал со стройплощадки неподалеку от остановки. В итоге водитель микроавтобуса не пропускает автобус, они сталкиваются. От удара микроавтобус отлетает между припаркованными "Тойотой" и "Ниссаном"», — передали специалисты мобильного приложения «Автоспас».
Через несколько минут в аварию попали еще два автобуса — № 97 и 13. «Один автобус объезжал первое ДТП по "встречке", а другой решил обогнать и его. В итоге автобусы притерлись», — рассказали аваркомы, добавив, что у водителей разные версии, кто из них поехал первым.
Пассажиры в аварии не пострадали.
В середине августа НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом ДТП с общественным транспортом, тогда на кольце площади Калинина перевернулась маршрутка № 19.
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Елена Громкова
Фото vk.com/avtospas54rus