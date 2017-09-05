Полиция c Росгвардией приехала с утра на Хилокский рынок

Проверка на Хилокском рынке, архивное фото

Утром 5 сентября в Новосибирске на Хилокский рынок приехали полицейские и ОМОН — они проверяли документы.





«Комплексная проверка, в том числе паспортная, проверяют документы у народа», — рассказал администратор ТЦ «Хилокский».







В пресс-службе Росгвардии пояснили, что проверку проводила полиция, а гвардейцы оказывали поддержку. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также подтвердили, что на месте работают полицейские.





Очевидцы написали в редакцию, что полицейские проверяют и продавцов, и покупателей.







На прошлой неделе, 29 августа, Росгвардия устраивала на этом же рынке аналогичную проверку.

