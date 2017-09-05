Полиция c Росгвардией приехала с утра на Хилокский рынок

Проверка на Хилокском рынке, архивное фото
Проверка на Хилокском рынке, архивное фото

 Утром 5 сентября в Новосибирске на Хилокский рынок приехали полицейские и ОМОН — они проверяли документы.


«Комплексная проверка, в том числе паспортная, проверяют документы у народа», — рассказал администратор ТЦ «Хилокский».


В пресс-службе Росгвардии пояснили, что проверку проводила полиция, а гвардейцы оказывали поддержку. В пресс-службе ГУ МВД по НСО также подтвердили, что на месте работают полицейские.


Очевидцы написали в редакцию, что полицейские проверяют и продавцов, и покупателей.


На прошлой неделе, 29 августа, Росгвардия устраивала на этом же рынке аналогичную проверку.

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Елена Громкова
Фото очевидца из архива НГС

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