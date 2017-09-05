Годовалая девочка пострадала в ночном ДТП на левом берегу

ДТП произошло на перекрёстке Немировича-Данченко и Римского-Корсакова

Ночью 5 сентября Chevrolet Cruze и KIA Rio сошлись в жёсткой аварии в Кировском районе Новосибирска.







«В результате ДТП с ушибом колена в больницу доставлен 22-летний водитель KIA Rio и годовалая девочка-пассажир Chevrolet с ушибом головы», — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.







В ГИБДД пояснили, что авария произошла в 00:25 на пересечении улиц Римского-Корсакова и Немировича-Данченко. По предварительным данным, 29-летний водитель Chevrolet Cruze ехал по Немировича-Данченко со стороны улицы Станиславского. На перекрёстке он решил повернуть налево, но не уступил дорогу водителю KIA Rio, который ехал по улице Немировича-Данченко навстречу ему.







Пострадавших пассажиров врачи уже отпустили домой. Водитель Chevrolet свою вину признал, уточнили в ГИБДД.





Среди пострадавших в аварии — годовалая девочка, которая была в автокресле





За четыре часа до этого серьёзное ДТП произошло на улице Ипподромской: там столкнулись Honda CR-V и Subaru Impreza. По словам очевидцев, водитель «Субару» не справился с управлением, врезался в разворачивающуюся «Хонду» и после этого улетел в столб.