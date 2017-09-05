Улицу возле Центрального парка перекрыли почти на неделю


Ремонт теплотрассы перекрыл проезжую часть улицы Мичурина до 11 сентября
Ремонт теплотрассы перекрыл проезжую часть улицы Мичурина до 11 сентября

Часть улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска закрывается для проезда до начала следующей недели.


«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


Движение на участке возле дома № 11 полностью закроют 5 сентября. Кроме того, ремонт теплотрассы частично затронет перекрёсток с улицей Романова. Выехать с неё на Мичурина станет сложнее, так как проезд сузится на 2,5 метра. 


Водителям придётся искать объезд
Водителям придётся искать объезд


Объехать перекрытый участок водители смогут по соседним улицам, например, по Красному проспекту. В мэрии также предлагают использовать для объезда внутриквартальную территорию улицы Мичурина — свернуть на неё можно между домами № 11 и 13. 


Перекрытие продлится до 11 сентября, уточнили в пресс-центре мэрии.


Из-за ремонта теплотрассы также сейчас перекрыта часть Красного проспекта возле часовни. Участок огородили длинным забором. Ожидается, что его уберут после 13 сентября.

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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)

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