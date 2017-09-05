Улицу возле Центрального парка перекрыли почти на неделю





Ремонт теплотрассы перекрыл проезжую часть улицы Мичурина до 11 сентября

Часть улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска закрывается для проезда до начала следующей недели.



«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.



Движение на участке возле дома № 11 полностью закроют 5 сентября. Кроме того, ремонт теплотрассы частично затронет перекрёсток с улицей Романова. Выехать с неё на Мичурина станет сложнее, так как проезд сузится на 2,5 метра.





Водителям придётся искать объезд





Объехать перекрытый участок водители смогут по соседним улицам, например, по Красному проспекту. В мэрии также предлагают использовать для объезда внутриквартальную территорию улицы Мичурина — свернуть на неё можно между домами № 11 и 13.



Перекрытие продлится до 11 сентября, уточнили в пресс-центре мэрии.





Из-за ремонта теплотрассы также сейчас перекрыта часть Красного проспекта возле часовни. Участок огородили длинным забором. Ожидается, что его уберут после 13 сентября.