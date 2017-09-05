Улицу возле Центрального парка перекрыли почти на неделю
Часть улицы Мичурина в Центральном районе Новосибирска закрывается для проезда до начала следующей недели.
«Это связано с проведением АО "СИБЭКО" ремонта теплотрассы», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Движение на участке возле дома № 11 полностью закроют 5 сентября. Кроме того, ремонт теплотрассы частично затронет перекрёсток с улицей Романова. Выехать с неё на Мичурина станет сложнее, так как проезд сузится на 2,5 метра.
Объехать перекрытый участок водители смогут по соседним улицам, например, по Красному проспекту. В мэрии также предлагают использовать для объезда внутриквартальную территорию улицы Мичурина — свернуть на неё можно между домами № 11 и 13.
Перекрытие продлится до 11 сентября, уточнили в пресс-центре мэрии.
Из-за ремонта теплотрассы также сейчас перекрыта часть Красного проспекта возле часовни. Участок огородили длинным забором. Ожидается, что его уберут после 13 сентября.
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Ольга Хмелевская
Фото Татьяны Фатеевой (1), фрагмент справочника 2ГИС (2)