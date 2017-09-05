Новый вид мошенничества появился в Новосибирске





Обманщики рассчитывают на отзывчивость новосибирцев

В Новосибирске появился новый вид мошенничества. Представляясь сотрудниками благотворительной организации "Русфонд", мошенники собирают с прохожих деньги. Зачастую они рассказывают жалостливую историю про болеющего ребёнка, которому очень нужна помощь.





«В Новосибирске - на площади Калинина, на улице Ленина, в центральном парке и других бойких местах ходят люди с прозрачными коробочками, и собирают деньги "Русфонду". Будьте бдительны! Они не имеют никакого отношения ни к "Русфонду", ни к благотворительности вообще. Это мошенники! "Русфонд" деньги на улицах не собирает!», — сообщает руководитель бюро «Русфонда» в Новосибирской Области Екатерина Кузнецова.





Руководитель благотворительной организации настоятельно рекомендует фотографировать этих людей и сообщать ей о всех подобных случаях.





«Сообщайте о таких случаях мне — буду приезжать с полицией. Будем стараться наказать преступников», — говорит Екатерина.







В конце августа редакция НГС.НОВОСТИ рассказывала о 55-летней медсестре Галине Шубутовой, которая из-за мошенников оказалась на грани выселения из своей квартиры.

