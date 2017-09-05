Новый вид мошенничества появился в Новосибирске


Обманщики рассчитывают на отзывчивость новосибирцев
Обманщики рассчитывают на отзывчивость новосибирцев

В Новосибирске появился новый вид мошенничества. Представляясь сотрудниками благотворительной организации "Русфонд", мошенники собирают с прохожих деньги. Зачастую они рассказывают жалостливую историю про болеющего ребёнка, которому очень нужна помощь. 


«В Новосибирске - на площади Калинина, на улице Ленина, в центральном парке и других бойких местах ходят люди с прозрачными коробочками, и собирают деньги "Русфонду". Будьте бдительны! Они не имеют никакого отношения ни к "Русфонду", ни к благотворительности вообще. Это мошенники! "Русфонд" деньги на улицах не собирает!», — сообщает руководитель бюро «Русфонда» в Новосибирской Области Екатерина Кузнецова.


Руководитель благотворительной организации настоятельно рекомендует фотографировать этих людей и сообщать ей о всех подобных случаях. 


«Сообщайте о таких случаях мне — буду приезжать с полицией. Будем стараться наказать преступников», — говорит Екатерина.


В конце августа редакция НГС.НОВОСТИ рассказывала о 55-летней медсестре Галине Шубутовой, которая из-за мошенников оказалась на грани выселения из своей квартиры.

Следите за новостями и Live-трансляциями с места событий в нашей группе «ВКонтакте».

Александр Сильченко 
Фото Юлии Щипициной 

Прочтений: 320
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено