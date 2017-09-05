В Советском районе загорелась хозяйственная постройка





Пожар потушили за пять минут

Ночью 5 августа в Советском районе Новосибирска произошёл пожар. Как оказалось, горела хозяйственная постройка. Запах дыма почувствовали отдыхавшие неподалеку жители близлежащих домов, которые и вызвали пожарных.





«Не знаю почему загорелось. Мы просто сидели недалеко, отдыхали. Потушили быстро, примерно за 5 минут», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец.





В диспетчерской службе пожарной части №8 факт возгорания подтвердили. «Причина возгорания пока неизвестна. Пожар локализовали в течение пяти минут. Было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава», — пояснили в ведомстве.





Причина пожара пока неизвестна





Пожар — нередкое явление в Новосибирске. 4 сентября на пожаре на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска пострадали 2 человека.