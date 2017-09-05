В Советском районе загорелась хозяйственная постройка


Пожар потушили за пять минут
Пожар потушили за пять минут

Ночью 5 августа в Советском районе Новосибирска произошёл пожар. Как оказалось, горела хозяйственная постройка. Запах дыма почувствовали отдыхавшие неподалеку жители близлежащих домов, которые и вызвали пожарных. 


«Не знаю почему загорелось. Мы просто сидели недалеко, отдыхали. Потушили быстро, примерно за 5 минут», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец. 


В диспетчерской службе пожарной части №8 факт возгорания подтвердили. «Причина возгорания пока неизвестна. Пожар локализовали в течение пяти минут. Было задействовано две единицы техники и семь человек личного состава», — пояснили в ведомстве.


Причина пожара пока неизвестна


Пожар — нередкое явление в Новосибирске. 4 сентября на пожаре на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска пострадали 2 человека.

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Александр Сильченко
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