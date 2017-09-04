Сибирячка вырастила в огороде гигантский помидор

Огромный плод женщина отдала своему внуку

Жительница Новосибирска Татьяна Чуприна вырастила на огороде в Кольцово огромный помидор — его вес составил в 968 г.







«Никаких удобрений я не использовала. Я просто вырастила рассаду и посадила в теплице. Вообще люблю крупные помидоры, в этот раз брала сорт "Бабушкин секрет", и вот вырос гигант», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Татьяна.





Женщина пояснила, что не ожидала такого гигантского экземпляра, он вырос случайно. Помидор она отдала своему 3-летнему внуку. «Наверное, придется резать как арбуз», — резюмировала Татьяна.





Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом огромном растении, которое выросло на огороде у новосибирцев, — это была тыква весом в 20 кг.





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