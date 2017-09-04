Сибирячка вырастила в огороде гигантский помидор

Огромный плод женщина отдала своему внуку
Огромный плод женщина отдала своему внуку

Жительница Новосибирска Татьяна Чуприна вырастила на огороде в Кольцово огромный помидор — его вес составил в 968 г.


«Никаких удобрений я не использовала. Я просто вырастила рассаду и посадила в теплице. Вообще люблю крупные помидоры, в этот раз брала сорт "Бабушкин секрет", и вот вырос гигант», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Татьяна.


Женщина пояснила, что не ожидала такого гигантского экземпляра, он вырос случайно. Помидор она отдала своему 3-летнему внуку. «Наверное, придется резать как арбуз», — резюмировала Татьяна. 


Ранее НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом огромном растении, которое выросло на огороде у новосибирцев, — это была тыква весом в 20 кг


Редакция НГС.НОВОСТИ просит читателей поделиться фотографиями своего урожая — возможно, плоды с вашего огорода ещё больше. Присылайте ваши фотографии через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.

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Александр Сильченко
Фото предоставлено Ириной Видяевой

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