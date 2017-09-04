В Дзержинском районе 13 домов остались без воды

Воду отключили из-за аварии

В Дзержинском районе Новосибирска отключили горячую и холодную воду. Под отключение попали 13 домов, детский сад и лицей. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил житель дома на улице Промышленная, 18.





«У нас отрубили всю воду, и холодную, и горячую. Не знаем почему. На портале "Мой Новосибирск" указано, что холодную воду должны отключить в 23:00, но сейчас 10 вечера и воды нет вообще никакой. Нас никто не предупредил об отключении», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей, житель улицы Промышленной.







В аварийно-диспетчерской службе Дзержинского района автору сообщили, что отключение воды вызвано аварией.







«Воды не будет до утра. Сейчас ведутся ремонтные работы», — пояснили в диспетчерской.







Отключения воды в Новосибирске — не редкость. На улице Сухарной больше месяца не было горячей воды. Тогда причиной отключения стал долг котельной перед поставщиком газа.