В Дзержинском районе 13 домов остались без воды

Воду отключили из-за аварии
Воду отключили из-за аварии

В Дзержинском районе Новосибирска отключили горячую и холодную воду. Под отключение попали 13 домов, детский сад и лицей. Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил житель дома на улице Промышленная, 18.


«У нас отрубили всю воду, и холодную, и горячую. Не знаем почему. На портале "Мой Новосибирск" указано, что холодную воду должны отключить в 23:00, но сейчас 10 вечера и воды нет вообще никакой. Нас никто не предупредил об отключении», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ Алексей, житель улицы Промышленной.


В аварийно-диспетчерской службе Дзержинского района автору сообщили, что отключение воды вызвано аварией.


«Воды не будет до утра. Сейчас ведутся ремонтные работы», — пояснили в диспетчерской.


Отключения воды в Новосибирске — не редкость. На улице Сухарной больше месяца не было горячей воды. Тогда причиной отключения стал долг котельной перед поставщиком газа.

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Александр Сильченко
Фото Ольги Бурлаковой

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