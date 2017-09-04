На Ипподромской столкнулись Honda CR-V и Subaru Impreza





Медики госпитализировали водителя Subaru

Вечером 4 сентября на улице Ипподромской в Центральном районе Новосибирска столкнулись автомобили Honda CR-V и Subaru Impreza. Авария случилась около 20:00 недалеко от ТЦ «Спортмастер». По словам очевидцев, сейчас на месте ДТП работает карета «скорой помощи».





«Водитель "Хонды" разворачивался на Ипподромке со стороны автовокзала, а "Субарик" двигался со стороны улицы Военной. Водитель Subaru не справился с управлением, ударил в заднюю часть "Хонды" и улетел в столб», — сообщают очевидцы с места событий.







Водитель Subaru не справился с управлением





«На место прибыли медики и пожарные. Водитель "Субару" смог самостоятельно выбраться из автомобиля. В итоге медики его госпитализировали. Что именно случилось с пострадавшим, узнать не удалось», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





Автомобили нередко врезаются в столбы в Новосибирске. Подобная авария произошла в начале сентября, тогда на Ипподромской у самогруза Fuso отказали тормоза — водитель свернул на обочину и врезался в столб.