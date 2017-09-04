Ищите объезд: Большевистскую в районе «Речного вокзала» перекроют на 7 часов

Водителям придётся потерпеть неудобства всего семь часов
Водителям придётся потерпеть неудобства всего семь часов

В ночь на воскресенье, 10 сентября, на улице Большевистской строители будут монтировать пролёт нового пешеходного моста — из-за этого сквозной проезд в районе «Речного вокзала» закроют на 7 часов.


Перекрытие продлится с 00:00 до 07:00 воскресенья. Перед этим на Большевистскую приедет эвакуатор, чтобы убрать припаркованные машины, которые могут помешать строителям, сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


«Движение общественного, автомобильного транспорта, а также пешеходное движение на участке от Северного спуска до Южного спуска Октябрьского моста будет запрещено. Вход на станцию метро "Речной вокзал" закроют до 7 часов 10 сентября, вход на станцию будет возможен с улицы Восход», — передали в мэрии. 


Водителям, которые планируют в эту ночь поехать по Большевистской, придётся сделать большой крюк, чтобы найти объезд. Тем, кто едет из центра города в сторону Советского района, лучше отправиться по Октябрьской магистрали и улице Кирова, а потом уже по улице Добролюбова выехать на улицу Большевистскую.


Тем, кто вовремя не успел свернуть на Октябрьскую магистраль, мэрия предлагает воспользоваться Северным спуском с Октябрьского моста. После этого водителям предлагается проехать по мосту, развернуться на площади Лыщинского, а затем вернуться на правый берег и выехать на Большевистскую по Южному спуску.


Водителям, которые едут со стороны Советского района, власти рекомендуют заехать на Южный спуск, потом проехать по улице Восход до Нижегородской и там развернуться. После этого можно будет вернуться по Восходу и Северному спуску на улицу Большевистскую.


Красным обозначен перекрытый участок, зелёным — пути объезда
Красным обозначен перекрытый участок, зелёным — пути объезда


«Это временные неудобства — всего лишь на одну ночь. По плану-графику 10 сентября в 7 часов движение по улице Большевистской откроется, основные и вспомогательные работы будут завершены, все ограждения демонтируют», — пояснил начальник отдела организации дорожного движения ГУБО мэрии города Новосибирска Валерий Гореев.


Ранее из-за строительства надземного пешеходного перехода на «Речном вокзале» перенесли остановку. Как пояснял начальник Главного управления благоустройства и озеленения Юрий Сердюк, во время праздников и в часы пик в подземном пешеходном переходе постоянно бывает давка, поэтому пешеходный мост в районе «Речного вокзала» просто необходим.

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Ольга Хмелевская
Фрагмент справочника 2ГИС

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