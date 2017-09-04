Пробка около аэропорта Толмачёво: на омской трассе столкнулись грузовик и внедорожник

ДТП случилось около 17:00
ДТП случилось около 17:00

На Омском тракте под Новосибирском, недалеко от поворота на аэропорт Толмачёво, столкнулись грузовик и легковой автомобиль — ДТП привело к серьёзным пробкам на трассе. 


ДТП случилось в городе Обь, в районе гостиничного комплекса «У Петровича», около 17:00. Столкнулись фура Mercedes-Benz и Mitsubishi Outlander.


По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18:20, затор начинается у АЗС «Газпромнефть» и заканчивается у кольца, ведущего к аэропорту Новосибирска. Скорость потока на участке составляет всего 10 км/ч.


«Водитель Mitsubishi ехал со стороны села Прокудское в сторону Новосибирска. Он уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где двигалась фура. В итоге у легковушки практически полностью снесло переднюю левую часть кузова», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


В областной ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что пострадавших в результате аварии нет. На месте работают два экипажа госавтоинспекции.


Омский тракт сковали пробки
Омский тракт сковали пробки


ДТП с участием грузовиков, которые надолго парализуют движение машин на дорогах Новосибирска, — не редкость. Такая авария случилась на улице Владимировской возле остановки «ОблГАИ» в конце минувшей недели — в результате была заблокирована улица, ведущая к Димитровскому мосту. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — его лично ведёт наш главный редактор, отбирая туда самые важные новости со своими комментариями.

Ольга Власова
Фото vk.com/avtospas54rus (1), скриншот yandex.ru/maps(2)

Прочтений: 1166
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (6)6
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено