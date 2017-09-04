Пробка около аэропорта Толмачёво: на омской трассе столкнулись грузовик и внедорожник

ДТП случилось около 17:00

На Омском тракте под Новосибирском, недалеко от поворота на аэропорт Толмачёво, столкнулись грузовик и легковой автомобиль — ДТП привело к серьёзным пробкам на трассе.







ДТП случилось в городе Обь, в районе гостиничного комплекса «У Петровича», около 17:00. Столкнулись фура Mercedes-Benz и Mitsubishi Outlander.





По данным сервиса Яндекс.Пробки на 18:20, затор начинается у АЗС «Газпромнефть» и заканчивается у кольца, ведущего к аэропорту Новосибирска. Скорость потока на участке составляет всего 10 км/ч.





«Водитель Mitsubishi ехал со стороны села Прокудское в сторону Новосибирска. Он уснул за рулём и выехал на встречную полосу, где двигалась фура. В итоге у легковушки практически полностью снесло переднюю левую часть кузова», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





В областной ГИБДД корреспонденту НГС.НОВОСТИ уточнили, что пострадавших в результате аварии нет. На месте работают два экипажа госавтоинспекции.





Омский тракт сковали пробки





ДТП с участием грузовиков, которые надолго парализуют движение машин на дорогах Новосибирска, — не редкость. Такая авария случилась на улице Владимировской возле остановки «ОблГАИ» в конце минувшей недели — в результате была заблокирована улица, ведущая к Димитровскому мосту.