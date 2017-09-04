Площадку за часовней на Красном проспекте огородили забором

На Красном проспекте вырос забор

Возле часовни на Красном проспекте появился длинный забор — в мэрии Новосибирска пояснили, что в этом месте будут ремонтировать теплотрассу.







Рабочие обнесли забором участок за часовней на пересечении Красного проспекта и улицы Чаплыгина, где обычно разворачиваются машины. Появление забора вызвало недоумение у горожан, которые заподозрили, что в этом месте начнут устанавливать 6-метровый памятник Николаю Чудотворцу. Эту скульптуру Новосибирску решил подарить московский меценат, рассказывал ранее автор памятника Сергей Исаков.





По информации одного из инициаторов установки памятника, председатель совета общественной организации «Новосибирское землячество» Олега Шабуневича,





скульптура святого уже почти готова, но точных сроков её установки ещё нет.





В мэрии установку памятника пока не подтверждают. «Это связано с проведением ООО "СибСтройАльянс" ремонта теплотрассы», — объяснили появление забора в пресс-центре мэрии Новосибирска.





Водителям придётся разворачиваться в другом месте



