Приходилось ночевать на вокзале: сирота с 10-летней дочкой отсудила у властей квартиру

На сторону сироты встали два суда — районный и областной

45-летняя сирота из Новосибирска Оксана Сазонова отстояла в суде своё право на квартиру.







Своего жилья у Сазоновой не было никогда. По её словам, ещё в младенческом возрасте она оказалась в доме ребёнка в Куйбышеве. Свою маму сибирячка не помнит и в сознательном возрасте никогда не видела, но знает о том, что у неё уголовное прошлое.







«Когда мне было три месяца, она оставила меня в Барабинской больнице и просто исчезла. Я, конечно, хотела бы её увидеть, посмотреть в её честные глаза. Хочу узнать, на кого я похожа», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Оксана Сазонова.







После окончания школы-интерната в Северном районе 15-летняя девушка приехала учиться в Новосибирск. Получила профессию штукатура-маляра, начала работать по специальности и с тех пор скитается по чужим углам, сначала одна, потом — вместе с дочкой, которая родилась 10 лет назад.





«Где бы я ни работала, за мной было общежитие. Пока работаю, я там и живу. Уволилась, ушла — у меня это всё забирают», — рассказала Оксана Сазонова.







Спустя годы, в начале 2015-го, она через суд добилась того, чтобы её признали ребёнком, оставшимся без попечения родителей. После этого городские власти поставили её в очередь на получение жилья, рассказывает Оксана Сазонова. Но своей квартиры она не дождалась до сих пор.





По словам женщины, больше года ей пришлось жить в комнате матери и ребёнка на железнодорожном вокзале — это основное место работы Оксаны Сазоновой. Позже её домом стала социальная гостиница реабилитационного центра «Радуга» на улице Крамского. Весной 2016 года это здание признали аварийным. Но семья жила в нём вплоть до поздней осени, несмотря на то, что там отключили электричество, отопление и воду.







Как пояснила Оксана Сазонова, идти ей тогда было некуда. Лишь в ноябре она вместе в дочерью переехала в городской маневренный фонд — в общежитие на улице Ленина. Это жильё ей помог получить комплексный центр соцобслуживания населения, в который женщина устроилась на работу.





«Я работаю на двух работах: на вокзале штукатуром-маляром и в соцзащите мою пол», — уточнила Оксана Сазонова.





Именно в этой комнате площадью 15 «квадратов» сибирячка и её дочь живут до сих пор. Условия их устраивают, но при этом семья понимает, что это только временное пристанище. Поэтому в конце 2016 года Оксана Сазонова начала судиться с властями, чтобы добиться отдельной квартиры.





Ответчики — мэрия и правительство Новосибирской области — настаивали на том, чтобы суд отказал истице, говорится в решении Центрального районного суда. «Мэрия в основном ссылалась на недостаток финансирования, на незаложенность этой статьи в бюджете», — рассказала НГС.НОВОСТИ ведущий юрисконсульт комплексного центра соцобслуживания населения Центрального округа Маргарита Бензо, которая представляла интересы истицы в суде.





1 июня 2017 года Центральный районный суд Новосибирска принял решение в пользу Оксаны Сазоновой. Он обязал мэрию предоставить женщине жильё по договору социального найма. Общая площадь квартиры должна быть не меньше 30 «квадратов», заплатит за неё бюджет, говорится в решении суда.







Власти не согласились с этим решением и попытались обжаловать его в областном суде. Но и апелляцию женщине удалось выиграть. 31 августа облсуд вынес определение в её пользу.







«Я хочу свою квартиру, которая положена мне по закону, и я её добилась, и я её дождусь, и зайду в неё. С дочкой зайду и с Пантерой — это наша чёрная кошка», — пояснила Оксана Сазонова.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда именно власти собираются исполнить решение суда.





Попытка решить квартирный вопрос часто приводит новосибирцев в суды. Причём они обращаются к правосудию не только из желания получить жильё, но и из страха его лишиться, как это было в случае с пенсионеркой Галиной Шубутовой. Она взяла кредит по объявлению в газете и потеряла долю в квартире на «Золотой Ниве».

