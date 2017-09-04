Народный Hyundai Solaris опять подорожал

Российское представительство Hyundai Motor Company подняло цены на популярный седан Solaris, последний раз цены увеличивались в феврале, при смене поколения автомобиля. «Базовая версия сейчас не подорожала и по-прежнему стоит 624 900 рублей. Следующая версия Active Plus стоит теперь 719 900 рублей», — отметили в компании.





Прибавка в стоимости в целом получилась довольно крупной — 20 000 рублей. Теперь минимальный вариант Соляриса с «автоматом» обойдется в 759 900 рублей (ранее 739 900). В хорошей комплектации Comfort с 1,6-литровым мотором автомобиль будет стоить уже 824 900 рублей. Ну а самая богатая версия Elegance подорожала до 919 900 рублей.





Напомним, в Новосибирске автомобиль продают два компании дилера — «Автомир» и «Эксперт-Авто».







