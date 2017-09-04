В Новосибирске пропали сёстры-подростки, сбежавшие из лагеря

17-летняя Виктория Б.

В Новосибирске разыскивают двух сестёр – воспитанниц детского дома — обе девочки сбежали из лагеря «Созвездие Юниор» почти два месяца назад. 5 июля сбежала 17-летняя Виктория Б., через два дня пропала её родная сестра Маргарита.





Руководство детского дома обратилось за помощью к волонтерам сегодня, 4 сентября. «Пока мы организуем только информационный поиск, — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отряде «ДоброСпас-Новосибирск». — Но если будет поступать какая-то информация об их возможном местонахождении, то нами будут организованы выезды для проверки информации и дальнейших поисковых мероприятий».





По словам заместителя директора МКУ центр «Тёплый дом» Елены Афанасьевой, девочки сбегали и раньше — Виктория смогла пять месяцев прятаться в гаражах в Бердске.





«Девочки склонны к самовольным уходам, — пояснила Афанасьева. — Из лагеря ушли — это же не закрытое учреждение. Перелезли через забор и ушли».







16-летняя Маргарита Б.





В «Тёплом доме» пояснили, что в детский дом девочки попали в 2015 году, когда их родителей лишили родительских прав.







В пресс-службе областного управления МВД корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что сёстры числятся в розыске. «В начале июля ушли, официально объявлены в розыск как без вести пропавшие, — пояснили в ведомстве. — Пока никакой информации о них нет».





Сегодня в розыск объявили также 14-летнюю Анастасию Золотухину, которая пропала после дня рождения своего парня. При этом девочка периодически общается с родителями через соцсети.