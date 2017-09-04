Видео: водитель Mitsubishi уснул сразу после ДТП

Место ДТП на улице Бардина

Сегодня, 4 сентября, в Калининском районе Новосибирска водитель автомобиля Mitsubishi Lancer попал в аварию, а затем уснул.







ДТП случилось в 15:00 на улице Бардина возле кинотеатра «Космос».







«"Лансер" догнал Hyundai SantaFe. Сразу после аварии водитель "Лансера" крепко уснул, даже не отстегнув ремень безопасности. Прибытие сотрудников ГИБДД не пробудило нарушителя», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас». По их информации, водитель проснулся через 25 минут после того, как приехали полицейские.





В доказательство своих слов аваркомы привели видео, на котором запечатлён спящий водитель «Лансера».







В группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску сообщили, что водителю «Мицубиси» 25 лет. «Никто не получил никаких повреждений. Предварительно, будут браться анализы у водителя "Мицубиси Лансер"», — сказали в ГИБДД.







Тем не менее, в группе пропаганды сообщили, что не располагают информацией о том, что водитель уснул. «Когда прибыл экипаж ГИБДД, он бодр и здоров был, пояснял, что отвлёкся», — сообщили в автоинспекции.











Mitsubishi Lancer догнал Hyundai SantaFe





В середине июля НГС рассказывал о другом спящем водителе — он признался, что заснул за рулём «Лексуса», а проснулся уже после того, как на трассе М52 случилось массовое ДТП.