Миллион уколов: власти купили новосибирцам вакцину от гриппа

Прививку от гриппа можно поставить бесплатно в своей поликлинике, напомнили в минздраве

В Новосибирской области началась осенняя вакцинация против ОРВИ и гриппа — больницы готовы поставить прививки более 1 млн человек за эпидсезон.







«На этот год стоят планы действительно грандиозные — мы должны будем привить 1158 тысяч человек, что составляет 41,5 % от совокупного населения [Новосибирской области]», — рассказал сегодня заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.





За прошлый сезон 2016–2017 годов прививки сделали 874 тысячам человек (31,7 % жителей). В минздраве пояснили, что эпидемический сезон считается открытым, когда растёт заболеваемость ОРВИ и гриппом. В прошлом году сезон начался в конце ноября и продлился 11 недель — практически до весны.





По информации главного инфекциониста НСО, главврача инфекционной больницы № 1 Ларисы Поздняковой, за прошлый сезон около тысячи человек оказались в стационарах из-за гриппа.





В минздраве подчеркнули, что эффективнее всего от гриппа защищает вакцинация — и она уже стартовала в регионе.







«Все наши медицинские организации, ещё раз подчеркну, имеют на сегодня вакцину. Чтобы человек привился, он должен изъявить желание и обратиться в медицинскую организацию, к терапевту.







Это лучше, чем переболеть, — потом непредсказуемая траектория может быть у заболевания. Может закончиться тем, что человек 5 дней пролежит с температурой, а может тем, что человек попадёт в инфекционную больницу и будет борьба за его жизнь», — заявил Андрей Лиханов.







Представители минздрава напомнили, что вакцину вводят бесплатно в поликлинике по месту жительства — деньги на прививки выделяет федеральный бюджет.







Весной главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что на смену сезонному вирусу H3N2 пришёл другой штамм гриппа — он поражает меньшее количество людей, но болезнь протекает тяжелее.

