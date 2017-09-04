Новосибирец вырастил у себя на даче гигантскую тыкву

Михаил Ивонин со своим урожаем
Михаил Ивонин со своим урожаем

Житель Новосибирска Михаил Ивонин вырастил на огороде в Бурмистрово огромную тыкву — её вес он оценил в 20 кг.


«Тыквы и кабачки мы садим, потому что участок 13 соток, а весь его обрабатывать не успеваем. Поэтому тыквы нам просто помогают бороться с сорняками — под ними редко что-то растёт. Раньше таких больших тыкв не было, а вот сейчас выросла», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ Михаил Ивонин. Он добавил, что дачей занимается с 13–14 лет.


Ивонин добавил, что сорт тыквы называется «Сибирский гигант» — плод вырос из семечки, которую посадила его жена. «Я её еле поднял. Думаю, она порядка 20–25 кг, я ее ещё не взвешивал. Она достаточно полая внутри, если по ней постучать. Предыдущие тыквы у меня были меньше, но плотнее», — рассказал дачник. По его словам, всего в этом году на даче выросло две тыквы, вторая оказалась маленькой.


Новосибирец рассказал, что тыкву его семья будет добавлять в каши и делать из неё варенье. «Мой любимый рецепт, который бабушка оставила, — прокручивать лимонную  и апельсиновую цедру с курагой и отваренной тыквой. Это просто пища богов, на мой взгляд», — сказал Михаил.


Редакция НГС просит читателей поделиться фотографиями своего урожая — возможно, плоды с вашего огорода ещё больше, чем тыква с дачи Михаила. Присылайте ваши фотографии через сервис «Сообщи свою новость», на почту news@ngs.ru, в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000.


На прошлой неделе НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом огромном растении, которое выросло на огороде у новосибирцев, — это был высокий трёхметровый подсолнух.

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Елена Громкова

Фото facebook.com/mivonin

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