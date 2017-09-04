Автобан за 300 миллионов: дорогу от улицы Краузе до Северного объезда сделают в два раза шире

Трасса станет вдвое шире

Под Новосибирском началась реконструкция дороги, ведущей от улицы Краузе до развязки Северного объезда.







«Генеральный подрядчик — ООО "Сибавтобан". Стоимость работ по контракту — 317,9 млн рублей», — сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.







Рабочие должны будут отремонтировать участок, который начинается на границе Новосибирска и посёлка Садовый — там, недалеко от перекрёстка с улицей Краузе, расположена АЗС «Лукойл». Общая длина участка — 1,62 км, он заканчивается на развязке Северного объезда.







Ремонт уже начался — в этом году на него уйдёт 83,3 млн рублей. К 20 ноября двухполосную дорогу расширят вдвое. Здесь поставят новые светофоры и дорожные знаки, нанесут разметку и установят ограждающие стенки.





В следующем году начнётся второй этап ремонта стоимостью 234,6 млн рублей — здесь выровняют все полосы движения, усилят верхний слой дороги, поставят остановки. Вдоль дороги сделают тротуары и поставят фонари.







Полностью дорога будет готова 5 октября 2018 года.







Участок, ведущий к Северному объезду





Ремонт этого участка рабочие сделают по программе «Безопасные и качественные дороги». В конце августа «Новосибирскавтодор» рассказывал, что по этой же программе уже отремонтировали трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий и Новосибирск – Колывань – Томск.