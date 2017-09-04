«Везде была кровь»: водитель Renault Symbol сбил мотоциклиста возле ДК «Энергия»


Место аварии  
Место аварии  

Утром 4 сентября в Новосибирске на Красном проспекте автомобиль Renault Symbol сбил мотоцикл.


Авария случилась около 10:40 рядом с ДК «Энергия». 


Как сообщили в отделе пропаганды областного ГИБДД, мотоциклист ехал по Красному проспекту со стороны улицы Дмитрия Донского в сторону улицы Дуси Ковальчук, а автомобилист ехал по встречной полосе.


«Автомобиль Renault Symbol в пути следования, совершая левый поворот во двор дома, допустил столкновение с мотоциклом», — рассказал НГС.НОВОСТИ представитель областного УГИБДД Константин Шкабарня. 


В ведомстве уточнили, что автомобилисту 51 год. Личность пострадавшего пока не установлена — он был срочно госпитализирован, никакой информации о состоянии здоровья мотоциклиста пока нет.


«Я проезжал и видел, что мотоциклист лежал в правом ряду на дороге, голова на поребрике, — сообщил НГС.НОВОСТИ очевидец Александр Соколов. — На асфальте большая лужа крови, у мотоциклиста все штаны порваны, везде кровь». 


Личность пострадавшего пока не установлена
Личность пострадавшего пока не установлена


Похожая авария произошла несколько дней назад на Сибиряков-Гвардейцев: водитель Honda CR-V сбил на перекрестке мотоцикл Suzuki. По словам очевидцев, несколько мотоциклистов на этом участке дороги устроили гонки. Один из участников гонок успел проскочить перед «Хондой», а водитель «Сузуки» не успел.

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Алёна Истомина
Фото предоставлены Евгением Беловым

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