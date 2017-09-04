Придавило трубами: на ТЭЦ-3 погиб рабочий

В этом году Юрий Бодыль собирался выходить на пенсию

На ТЭЦ-3 в Ленинском районе Новосибирска погиб 55-летний слесарь Юрий Бодыль — рабочего насмерть придавило трубами.







О трагедии корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказала дочь погибшего сотрудника АО «СИБЭКО» Екатерина Красовская.







«В цеху меняли трубы, папа находился в шахте. Когда трубы распаковали, они полетели вниз и придавили его насмерть», — пояснила Екатерина. Именно такую версию произошедшего члены бригады рассказали родным Юрия, когда те приехали на место происшествия. При этом мужчины терялись в показаниях и намекали на то, что погибший виноват сам, утверждает Красовская.







Несчастный случай произошёл 2 сентября в 10:00 в котельном цехе, уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе по связям с общественностью АО «СИБЭКО».





«Вся информация об инциденте оперативно передана в соответствующие государственные инстанции. На предприятии создана специальная комиссия, которая в 15-дневный срок проведет внутреннее расследование по этому инциденту», — сообщили в компании.





Екатерина Красовская рассказала, что её отец работал в разных подразделениях «СИБЭКО» больше 20 лет — начинал слесарем, затем его повысили до мастера. Спустя время Юрия понизили в должности — он опять стал слесарем, как утверждает Красовская, из-за конфликта с руководством.







Она подчеркнула, что её отец был очень обязательным человеком — для него было важно, чтобы соблюдались все правила техники безопасности.







В этом году Юрий Бодыль собирался выйти на пенсию по выслуге лет.







Это не первый несчастный случай на ТЭЦ «СИБЭКО» с начала этого года. В январе трагедия случилась на ТЭЦ-4 в Калининском районе — 38-летний мужчина погиб от удара током. Позже трудовая инспекция выяснила, что это произошло из-за несоблюдения техники безопасности — предприятию выписали штраф.







Поздно вечером 26 августа взрыв прогремел на ТЭЦ-2. На теплоэлектростанции загорелся трансформатор — из-за этого без света осталась часть Новосибирска. Этот инцидент обошёлся без жертв.





В областной инспекции труда корреспонденту НГС.НОВОСТИ сообщили, что только с начала 2017 года в инспекцию поступала информация о трёх несчастных случаях в АО «СИБЭКО». Проверкой очередного происшествия в подразделении предприятия займутся в ближайшее время. Инспектор планирует посетить организацию сегодня, 4 сентября.







Проверкой несчастного случая также занимается Следственный комитет. «Следователи в субботу выезжали на место. Сейчас проводят все необходимые действия», — заверили в СК.