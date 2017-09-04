Доплатите за билет: новосибирский автовокзал повысил цены на пяти станциях

Цены на билеты выросли из-за сервисного сбора
Цены на билеты выросли из-за сервисного сбора

Новосибирский автовокзал повысил цены на билеты на пяти автостанциях — сервисный сбор в размере 7 % объяснили отсутствием прибыли. 


С начала сентября цены на билеты, которые пассажир покупает на автостанциях «Невский», «Аэропорт Толмачёво», «Юго-Западная», «Вокзал Новосибирск-Главный» и «Искитим», подорожали на 7 %.


«Грубо говоря, все эти автостанции работают в убыток. Либо закрывать их, либо каким-то образом выживать, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор автовокзала Сергей Ермаков. — Некоторые автостанции открылись недавно, но платить-то нужно уже сейчас — зарплату, аренду, за тепло, коммуналку».


По его словам, поток пассажиров после введения сбора если и снизится, то незначительно. Но эта мера необходима и других вариантов нет, считает Ермаков. Убрать сервисный сбор смогут в том случае, если станции будут работать хотя бы не в убыток, объяснил он.


Напомним, одна из автостанций, где ввели сбор, — на площади Гарина-Михайловского у вокзала Новосибирск-Главный, открылась 26 июля. На строительство стометрового павильона потратили около 2 млн рублей. Диспетчерский пункт обслуживает пассажиров и водителей рейсов до Барнаула, Кемерово, Томска, а также городские маршруты. 


Автостанция «Невский», где билеты также подорожали на 7 %, открылась 1 июля. Рейсы с мини-автовокзала на Гусинобродском шоссе отправляются до городов Кемеровской области — Белово, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск и Новокузнецк, а также в Тогучин и посёлок Горный Новосибирской области. 

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Анна Богданова
Фото Александра Ощепкова

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