Школьница пропала после дня рождения своего парня

Анастасия Золотухина 
Анастасия Золотухина 

В Заельцовском районе Новосибирска пропала 14-летняя Анастасия Золотухина — девочка периодически общается с родителями, но возвращаться домой не планирует. 


30 августа Настя уехала на день рождения к своему 16-летнему парню и не вернулась. «Я с ней вечером разговаривала: приезжай, не дури. В ответ: нет, я хочу побыть с ним, — рассказала НГС.НОВОСТИ мама девочки Анна Кирьянова. — В итоге не приехала вообще. Наверное, испугалась наказания. Хотя я её физически не наказываю». 


31 августа родственники связались с парнем Золотухиной: подросток сказал, что проводил девочку на метро «Заельцовская», она должна была поехать домой. Но, как оказалось, девочка отключила телефон и поехала, как предполагают родители, к кому-то из знакомых. Настя периодически выходит на связь с родными — через страницу «ВКонтакте», но возвращаться пока не собирается. 


«Один раз, в конце июня, она уже уходила из дома, — признаётся Анна. — В тот раз она с подружкой была у друзей, мы оттуда вытянули её обманным путём. Поговорили, сказала, что поняла. Сейчас вот к школе готовились — и она пропала». Сначала Кирьяновы хотели найти ребёнка своими силами, у них не получилось. 3 сентября мать девочки написала заявление в полицию. 


«Слава Богу, что на связь хотя бы выходит, — сетует женщина. — Просто страшно. Ну мало ли, с кем свяжется. И опять же это маленький ребёнок, 14 лет. Всяких же людей сейчас полно». 


Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, зелёные глаза, пирсинг в носу. 


Была одета в серый спортивный костюм, чёрную футболку, чёрные кроссовки. 


Похожий случай произошёл в прошлом году в Калининском районе: 14-летняя Александра Белаш боялась возвращаться домой, потому что была уверена, что потеряла младшего брата во время прогулки. 

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Алёна Истомина
Фото предоставлено Анной Кирьяновой

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