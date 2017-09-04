Водитель «десятки» без ОСАГО взял на таран грузовик с дорожниками на Бердском шоссе

Авария c грузовиком и «десяткой» произошла в 10:50
Авария c грузовиком и «десяткой» произошла в 10:50

Утром 4 сентября вазовскую «десятку» смяло в аварии со стоящим грузовиком дорожных служб на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска. 


Авария произошла в 10:50 в районе клиники Мешалкина, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По данным аваркомов, ВАЗ-2110 ехал со стороны Нижней Ельцовки в Академгородок. В это время в левой полосе стоял ГАЗ, принадлежащий дорожной службе. Рабочие в это время мыли бетонный разделитель.


«Водитель "десятки" при перестроении из среднего ряда в левый не заметил грузовик и залетел под него», — описали аварию в «Автоспасе».


Аваркомы уточнили, что водитель «десятки» рассёк себе колено, но ехать в больницу отказался. Также выяснилось, что он купил машину на прошлой неделе и ещё не успел оформить полис ОСАГО. 


«Десятка» протаранила стоящий грузовик
«Десятка» протаранила стоящий грузовик


Легковая машина сильно разбилась
Легковая машина сильно разбилась


Водитель «десятки» от госпитализации отказался
Водитель «десятки» от госпитализации отказался


В «Автоспасе» отметили, что это уже второе за утро ДТП в районе клиники Мешалкина. Первая авария случилась в 8:15. Mitsubishi Pajero притормозил из-за остановившихся впереди машин, и в это время в него врезался ехавший сзади Nissan AD. ДТП произошло несмотря на то, что водитель «Ниссана» пытался этого избежать: его тормозной путь составил 21 метр.


Последствия утренней аварии с «Ниссаном» и «Мицубиси»
Последствия утренней аварии с «Ниссаном» и «Мицубиси»


Не обошлось сегодня без утренних ДТП и на улице Большевистской. Три аварии серьёзно усугубили дорожную ситуацию: на магистрали собралась пробка на 5 км.

У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей.

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 8603
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (66)66
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено