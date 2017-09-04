Водитель «десятки» без ОСАГО взял на таран грузовик с дорожниками на Бердском шоссе

Авария c грузовиком и «десяткой» произошла в 10:50

Утром 4 сентября вазовскую «десятку» смяло в аварии со стоящим грузовиком дорожных служб на Бердском шоссе в Советском районе Новосибирска.





Авария произошла в 10:50 в районе клиники Мешалкина, сообщили корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По данным аваркомов, ВАЗ-2110 ехал со стороны Нижней Ельцовки в Академгородок. В это время в левой полосе стоял ГАЗ, принадлежащий дорожной службе. Рабочие в это время мыли бетонный разделитель.







«Водитель "десятки" при перестроении из среднего ряда в левый не заметил грузовик и залетел под него», — описали аварию в «Автоспасе».







Аваркомы уточнили, что водитель «десятки» рассёк себе колено, но ехать в больницу отказался. Также выяснилось, что он купил машину на прошлой неделе и ещё не успел оформить полис ОСАГО.







«Десятка» протаранила стоящий грузовик





Легковая машина сильно разбилась





Водитель «десятки» от госпитализации отказался





В «Автоспасе» отметили, что это уже второе за утро ДТП в районе клиники Мешалкина. Первая авария случилась в 8:15. Mitsubishi Pajero притормозил из-за остановившихся впереди машин, и в это время в него врезался ехавший сзади Nissan AD. ДТП произошло несмотря на то, что водитель «Ниссана» пытался этого избежать: его тормозной путь составил 21 метр.





Последствия утренней аварии с «Ниссаном» и «Мицубиси»





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