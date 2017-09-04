Пожар на Станционной: 50 человек эвакуировали, двое в больнице

Фото со Станционной, снятое около 10 часов утра
Фото со Станционной, снятое около 10 часов утра

4 сентября на пожаре на улице Станционной в Ленинском районе Новосибирска пострадали 2 человека.


«Эвакуировано было ориентировочно около 50 человек, два человека, оба мужчины, были госпитализированы с ожогами», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.


Пожарные получили вызов на Станционную, 60/1 в 10:12. Когда они приехали на место, то оказалось, что в одном из цехов горело оборудование. Площадь пожара — 80 кв.м. Полностью пожарные справились с огнём в 11:05.


Причина пожара пока неизвестна.

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Елена Громкова

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