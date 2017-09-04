«Зрелище потрясающее»: новосибирец снял на телескоп гигантский самолёт на фоне Солнца

О таком кадре фотограф-астроном Алексей Поляков давно мечтал и 3 сентября ему удалось снять пролёт самолёта на фоне Солнца
О таком кадре фотограф-астроном Алексей Поляков давно мечтал и 3 сентября ему удалось снять пролёт самолёта на фоне Солнца

Новосибирский фотограф-астроном Алексей Поляков поделился снимком и видео огромного Boeing 747-8 на фоне Солнца.


Алексей Поляков снял пролёт Boeing у Солнца вчера днём — в 15:35, в нескольких десятках километров от Новосибирска. По словам фотографа, сначала он хотел разглядеть и сфотографировать звезду через телескоп.


«И вот сегодня, никого не трогаю, снимаю Солнце, меняю периодически телескопы, масштаб съёмки, в общем, рутина, 


и тут бац, на экране ноутбука по диску Солнца проносится гигантский силуэт самолета и инверсионный след после него затухает, зрелище потрясающее!» — рассказал НГС.НОВОСТИ Алексей Поляков.



Он отметил, что «поймать» самолёт на фоне Луны или Солнца было его давней мечтой. 


«Но очень много условий должно совпасть в уравнении. Однажды повезло заснять, как "Боинг" чиркнул крылом по Луне, чуть коснулся, но я уже был счастлив!» — поделился фотограф.


Алексей Поляков рассказал, что занимается астрономией уже 20 лет, хотя это не основная его деятельность, а хобби. Он самостоятельно делает телескопы. В сентябре Полякову удалось снять пролёт астероида Florence через созвездие Дельфина — ради редкого видео он уехал подальше от города, чтобы съёмке не мешал лунный свет.

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Мария Морсина
Фото Алексея Полякова
Видео youtube.com, канал Алексея Полякова

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