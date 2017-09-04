Терминалы для оплаты проезда банковскими картами и смартфонами появятся ещё на двух маршрутках

Терминал для оплаты проезда

Перевозчик «ПАТП-1118» купил терминалы для оплаты проезда по картам еще на двух маршрутных такси.







«На сегодняшний день закуплено оборудование и производится загрузка программного обеспечения, настройка и тестирование для ввода терминалов





на маршрутных такси правого берега № 65 "Микрорайон «Стрижи» – М. «Заельцовская»" и маршрут № 87 "п. Клюквенный – пл. Калинина".





Срок реализации данного проекта и ввода в эксплуатацию терминалов — до конца сентября настоящего года», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ генеральный директор ООО «ПАТП 1118» Роман Митин.







Первые маршрутки с терминалами появились в Новосибирске на прошлой неделе — 1 сентября этот же перевозчик установил их на маршруте № 10.







«В дополнение к пилотному проекту на каждом остановочном пункте по пути следования маршрута размещен информационный знак со схемой движения маршрута, возможными видами оплат и контактными данными диспетчерского пункта и администрации нашей компании», — добавил Митин.











С помощью новых терминалов в маршрутках можно рассчитаться едиными транспортными картами (ЕТК), банковскими картами с системой PayPass и смартфонами со специальным мобильным приложением. Студенты и школьники по своим картам могут ездить со скидкой.





Первые маршрутки, в которых появились терминалы для оплаты, ездят по маршруту № 10





На остановках перевозчик повесил схему движения маршрутки № 10 и описал способы, которыми в ней можно заплатить за проезд



