Терминалы для оплаты проезда банковскими картами и смартфонами появятся ещё на двух маршрутках

Терминал для оплаты проезда
Терминал для оплаты проезда

Перевозчик «ПАТП-1118» купил терминалы для оплаты проезда по картам еще на двух маршрутных такси. 


«На сегодняшний день закуплено оборудование и производится загрузка программного обеспечения, настройка и тестирование для ввода терминалов


на маршрутных такси правого берега № 65 "Микрорайон «Стрижи» – М. «Заельцовская»" и маршрут № 87 "п. Клюквенный – пл. Калинина". 


Срок реализации данного проекта и ввода в эксплуатацию терминалов — до конца сентября настоящего года», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ генеральный директор ООО «ПАТП 1118» Роман Митин.


Первые маршрутки с терминалами появились в Новосибирске на прошлой неделе — 1 сентября этот же перевозчик установил их на маршруте № 10.


«В дополнение к пилотному проекту на каждом остановочном пункте по пути следования маршрута размещен информационный знак со схемой движения маршрута, возможными видами оплат и контактными данными диспетчерского пункта и администрации нашей компании», — добавил Митин.



С помощью новых терминалов в маршрутках можно рассчитаться едиными транспортными картами (ЕТК), банковскими картами с системой PayPass и смартфонами со специальным мобильным приложением. Студенты и школьники по своим картам могут ездить со скидкой.


Первые маршрутки, в которых появились терминалы для оплаты, ездят по маршруту № 10
Первые маршрутки, в которых появились терминалы для оплаты, ездят по маршруту № 10


На остановках перевозчик повесил схему движения маршрутки № 10 и описал способы, которыми в ней можно заплатить за проезд
На остановках перевозчик повесил схему движения маршрутки № 10 и описал способы, которыми в ней можно заплатить за проезд


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Елена Громкова
Фото и видео предоставлены компанией «ПАТП 1118»

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