На дороги города вернулись серьезные пробки: Большевистская собрала три ДТП

В город возвращаются серьёзные утренние пробки
В город возвращаются серьёзные утренние пробки

Сегодня, 4 сентября, утренний уровень заторов в Новосибирске достиг 7 баллов — сервис Яндекс.Пробки назвал его серьезным.


Летом утренние пробки были в основном в пределах четырёх-пяти баллов. Даже первого сентября уровень пробок был только 4 балла, несмотря на туман. А этим утром количество заторов на дорогах увеличилось. 


Кроме того, дорожную ситуацию усугубляли и аварии. Например, на Большевистской, где пробка растянулась на 5 км, собралось сразу три ДТП.


Ещё одна авария случилась на кольце площади Труда, а скорость движения на дорогах рядом падала до 3 км/ч.


Дороги Новосибирска около 9 часов утра
Дороги Новосибирска около 9 часов утра


Утренняя обстановка на Большевистской
Утренняя обстановка на Большевистской


К 9 часам уровень заторов поднялся до 7 баллов
К 9 часам уровень заторов поднялся до 7 баллов


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Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной
Фрагменты yandex.ru/maps, yandex.ru

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