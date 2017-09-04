На дороги города вернулись серьезные пробки: Большевистская собрала три ДТП
Сегодня, 4 сентября, утренний уровень заторов в Новосибирске достиг 7 баллов — сервис Яндекс.Пробки назвал его серьезным.
Летом утренние пробки были в основном в пределах четырёх-пяти баллов. Даже первого сентября уровень пробок был только 4 балла, несмотря на туман. А этим утром количество заторов на дорогах увеличилось.
Кроме того, дорожную ситуацию усугубляли и аварии. Например, на Большевистской, где пробка растянулась на 5 км, собралось сразу три ДТП.
Ещё одна авария случилась на кольце площади Труда, а скорость движения на дорогах рядом падала до 3 км/ч.
У нас есть страничка в «Одноклассниках» — подписывайтесь, там много интересных новостей (и котики!).
Елена Громкова
Фото Ирины Малыгиной
Фрагменты yandex.ru/maps, yandex.ru