На дороги города вернулись серьезные пробки: Большевистская собрала три ДТП

В город возвращаются серьёзные утренние пробки

Сегодня, 4 сентября, утренний уровень заторов в Новосибирске достиг 7 баллов — сервис Яндекс.Пробки назвал его серьезным.







Летом утренние пробки были в основном в пределах четырёх-пяти баллов. Даже первого сентября уровень пробок был только 4 балла, несмотря на туман. А этим утром количество заторов на дорогах увеличилось.





Кроме того, дорожную ситуацию усугубляли и аварии. Например, на Большевистской, где пробка растянулась на 5 км, собралось сразу три ДТП.





Ещё одна авария случилась на кольце площади Труда, а скорость движения на дорогах рядом падала до 3 км/ч.





Дороги Новосибирска около 9 часов утра





Утренняя обстановка на Большевистской





К 9 часам уровень заторов поднялся до 7 баллов



