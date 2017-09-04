Восемь десятков детей собрались в Новосибирске, чтобы выйти на подиум

Всего на Неделю моды приехал 81 ребёнок

Вчера, 3 сентября, в Новосибирске закончилось массовое модное мероприятие Детская Сибирская неделя моды – 2017.





«Показы прошли на настоящем подиуме с красной ковровой дорожкой в необычайно красивой тихой части города: на территории отеля Resident Жуковка. На 11 показах были продемонстрированы необычайные платья из дизайнерских коллекций и свадебных салонов, а также новые осенние коллекции известных марок», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Матвеева — представитель модельного агентства FashionKIDS.







Неделя моды шла с 28 августа по 3 сентября — всё это время участники готовились к показу и участвовали в фотосессиях. Возраст участников — от 3 до 15 лет. Большая часть детей — новосибирцы, их было около 50 человек, 16 человек из Новокузнецка, а всего на ковровую дорожку вышел 81 ребёнок. Также на неделе моды оказались жители Кемерово, Барнаула, Ленинск-Кузнецкого.







«Основная часть детей-новосибирцев была из агентства FashionKIDS. Также у нас участвовали дети не из агентства — мы приглашали детей, проводили дополнительный кастинг. Из Новокузнецка было агентство "Наоми", а дети из других городов были не из модельных агентств, они приехали поучиться. Мы их поучили, и вот они поучаствовали », — пояснила Елена Матвеева.







Большая часть участников была из Новосибирска





Неделя моды длилась с 28 августа





Дети-модели из Новосибирска не только участвуют в показах одежды, они также часто заявляются на конкурсы красоты. Например, в июле 4-летняя Аня Ерёменко завоевала титул «Детская супермодель России».