Восемь десятков детей собрались в Новосибирске, чтобы выйти на подиум

Всего на Неделю моды приехал 81 ребёнок
Всего на Неделю моды приехал 81 ребёнок

Вчера, 3 сентября, в Новосибирске закончилось массовое модное мероприятие Детская Сибирская неделя моды – 2017.


«Показы прошли на настоящем подиуме с красной ковровой дорожкой в необычайно красивой тихой части города: на территории отеля Resident Жуковка. На 11 показах были продемонстрированы необычайные платья из дизайнерских коллекций и свадебных салонов, а также новые осенние коллекции известных марок», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Елена Матвеева — представитель модельного агентства FashionKIDS.


Неделя моды шла с 28 августа по 3 сентября — всё это время участники готовились к показу и участвовали в фотосессиях. Возраст участников — от 3 до 15 лет. Большая часть детей — новосибирцы, их было около 50 человек, 16 человек из Новокузнецка, а всего на ковровую дорожку вышел 81 ребёнок. Также на неделе моды оказались жители Кемерово, Барнаула, Ленинск-Кузнецкого.


«Основная часть детей-новосибирцев была из агентства FashionKIDS. Также у нас участвовали дети не из агентства — мы приглашали детей, проводили дополнительный кастинг. Из Новокузнецка было агентство "Наоми", а дети из других городов были не из модельных агентств, они приехали поучиться. Мы их поучили, и вот они поучаствовали », — пояснила Елена Матвеева.


Большая часть участников была из Новосибирска
Большая часть участников была из Новосибирска


Неделя моды длилась с 28 августа
Неделя моды длилась с 28 августа


Дети-модели из Новосибирска не только участвуют в показах одежды, они также часто заявляются на конкурсы красоты. Например, в июле 4-летняя Аня Ерёменко завоевала титул «Детская супермодель России».

В нашем Instagram уже почти 20 тысяч подписчиков. Подпишитесь и вы на самые крутые кадры наших фотографов!

Елена Громкова
Фото Яны Май предоставлены организаторами 

Прочтений: 3419
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (25)25
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено